Parliament congratulates Team India: लोकसभा, राज्यसभा में T20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडियो को दी गई बधाई

रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. भारतीय टीम के टी20 चैंपियन बनने पर लोकसभा और राज्यसभा में टीम इंडिया को बधाई दी गई है. लोकसभा ने टी20 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत पर सोमवार को भारतीय टीम को बधाई दी और भविष्य के मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दीं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की यह विजय युवाओं और सभी खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी.

भारत ने बारबाडोस के ब्रिजटाउन में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर अपना दूसरा टी20 विश्व खिताब जीता था. साल 2007 के बाद भारतीय टीम का यह पहला टी20 खिताब है. ओम बिरला ने सोमवार को लोकसभा में कहा,"माननीय सदस्य, मुझे आपके साथ यह सूचना साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून को क्रिकेट टी20 विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की. पूरे देश में ऊर्जा और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से सभी खिलाड़ियों और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी." उन्होंने यह भी कहा,"मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम और कप्तान रोहित शर्मा को बधाई देता हूं. सदन क्रिकेट टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है." इस पर सदस्यों ने मेजें थपथपा कर भारतीय टीम की सराहना की।

