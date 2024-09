IND vs BAN: भारत-बांग्लादेश के टेस्ट इतिहास में इन बल्लेबाज और गेंदबाजों का रहा है दबदबा, लिस्ट देखकर चौंकना मना है

Best Batsman and Bowler in IND vs BAN Series History: भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम इंडिया का पलड़ा भारी माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच टेस्ट इतिहास में भी भारत अपने पड़ोसी पर पूरी तरह से हावी रहा है. बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया है. हालांकि इस बार मेहमान टीम अच्छी फॉर्म में है और उनको रोहित शर्मा एंड कंपनी के खिलाफ दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है. दोनों टीमों के बीच सर्वोच्च रन स्कोरर की बात करें तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इस मामले में सबसे ऊपर हैं. सचिन ने बांग्लादेश के खिलाफ 248 रनों का नाबाद स्कोर बनाया था.

यह दोनों टीमों के बीच हुए टेस्ट मैचों के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इसके बाद भारत के ओपनर मयंक अग्रवाल का नंबर आता है जिन्होंने 243 रनों का स्कोर बनाया है. यह दूसरा सर्वोच्च स्कोर है. तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जो आगामी सीरीज का हिस्सा होंगे. कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ 204 रनों की पारी खेली थी.

भारत के शिखर धवन चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 173 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद बांग्लादेश के दिग्गज विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम का नाम आता है जिन्होंने भारत के खिलाफ 160 रनों की पारी खेली थी. छठे नंबर पर बांग्लादेश के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद अशरफुल हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ नाबाद 158 रनों की पारी खेली थी. इस तरह से सर्वोच्च पारियों में टॉप 5 स्थानों में चार पर भारतीय बल्लेबाजों का कब्जा है और इनमें विराट कोहली व मुशफिकुर रहीम ही 19 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं टेस्ट सीरीज का हिस्सा होंगे.

गेंदबाजी में भी भारत बांग्लादेश पर पूरी तरह से हावी है. दोनों देशों के बीच के टेस्ट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने की थी, जिन्होंने 2010 में मीरपुर में हुए मुकाबले की एक पारी में 87 रन देकर 7 विकेट लिए थे. इसके बाद पूर्व भारतीय पेसर इरफान पठान का नंबर आता है जिन्होंने साल 2004 में ढाका में हुए टेस्ट मैच में एक पारी में 51 रन देकर 6 विकेट लिए थे. तीसरे नंबर पर नैमुर रहमान का नंबर आता है जो बांग्लादेश के पूर्व ऑफ स्पिन गेंदबाज रह चुके हैं. उन्होंने साल 2000 में भारत के खिलाफ 132 रन देकर 6 विकेट लिए थे.

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने साल 2019 में ईडन गार्डन में हुए मैच की एक पारी में 22 रन देकर 5 विकेट लिए थे. पांचवें नंबर पर फिर से इरफान पठान हैं जिन्होंने साल 2004 में चट्टोग्राम में हुए मुकाबले की पारी में 32 रन देकर 5 विकेट लिए थे. इस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन में भी भारतीय खिलाड़ी बांग्लादेश की टीम से बाजी मार ले जाते हैं.