Liam Livingstone: लिविंगस्टोन ने ODI में मचाया गदर, 52 साल में दूसरी बार बना ऐसा रिकॉर्ड, लॉर्ड्स में रचा गया इतिहास

Liam Livingstone record in ODI: चौथे वनडे (England vs Australia, 4th ODI) में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 186 रन से हरा दिया .इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 312 रन बनाए थे जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 126 रन ही बना सकी. बारिश के कारण के कारण मैच 39-39 ओवर का खेला गया था. इंग्लैंड के बल्लेबाज Livingstone ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंद पर 62 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के लगाए. अपनी पारी के दौरान Livingstone ने एक खास रिकॉर्ड बना दिया. Livingstone लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

लिविंग्स्टोन ने केवल 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था. यह किसी भी बल्लेबाज का वनडे में लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे तेज अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड है. इसके अलावा लिविंगस्टोन लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं.

ऐसा कर लिविंगस्टोन ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ की बराबरी कर ली है. एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने 2004 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में लॉर्ड्स के मैदान पर खेलते हुए 7 छक्के लगाए थे. अब लिविंगस्टोन ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ की बराबरी कर ली है. इसके अलावा मैच में लिविंगस्टोन ने मिचेल स्टार्क के एक ओवर में 28 रन बनाकर तहलका मचा दिया.

ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट के इतिहास में स्टार्क अब सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड जेवियर डोहर्टी के नाम था. जेवियर डोहर्टी ने भारत के खिलाफ साल 2013 में एक ओवर में 26 रन खर्च किए थे.

वनडे में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज द्वारा सबसे महंगा ओवर (Most expensive over by an Australian bowler in ODIs)

28 - मिशेल स्टार्क बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स, 2024

26 - जेवियर डोहर्टी बनाम भारत, बेंगलुरु, 2013

26 - कैमरून ग्रीन बनाम भारत, इंदौर, 2023

26 - एडम ज़म्पा बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, 2023

वैसे इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 58 गेंदों पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 87 रनों की पारी खेली. ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 5 वनडे मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीत लिया है. सीरीज का आखिरी मैच 29 सितंबर को खेला जाएगा, जो निर्णायक साबित होगा.