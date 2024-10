"कहीं ऐसा हाल न हो जाए पृथ्वी शॉ का", मुंबई टीम से ड्रॉप हुए भारतीय ओपनर, तो इस दिग्गज से कर दी सोशल मीडिया ने तुलना

खेल आपको कब कहां ले जाकर पटक दे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता. किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कुछ साल पहले अपने पहले ही टेस्ट में विंडीज के खिलाफ शतक जड़कर सबसे भारतीय युवा बनने वाले इस बल्लेबाज का ऐसा हश्र होगा कि उन्हें मुंबई रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2025) टीम से ही ड्रॉप कर दिया जाएगा. पृथ्वी के टेस्ट करियर का आगाज साल 2028 में विंडीज के खिलाफ राजकोट में हुआ था. इस मैच में पृ्थ्वी ने 134 रन बनाए थे, लेकिन छह साल बाद कहानी यह है कि यह ओपनर पिछले छह सालों में पांच ही टेस्ट खेल सका है, तो वर्तमान में जो तस्वीर बन रही है, वह बहुत ही धुंधली दिख रही है क्योंकि शा के कई प्रतिस्पर्धी बढ़ गए हैं. और अब मुंबई टीम से ड्रॉप होने के बाद सोशल मीडिया ने उनकी तुलना विनोद कांबली से कर रहे हैं. पृथ्वी के मुंबई रणजी टीम से ड्रॉप होने के बाद वह मंगलवार को X पर बहुत देर तक ट्रेंड करते रहे.इस दौरान फैंस ने उन्हें जमकर निशाना बनाया.

यह दौर खुले मंच का है. एक बार मीडिया अपनी लाइन खींच सकता है, लेकिन सोशल मीडिया किसी भी हद तक जा सकता है, आंकड़े खोद-खोद कर ला सकता है

कुछ समर्थक पृथ्वी से सहानुभूति जता रहे हैं. उन्हें लगता है कि शा के साथ गलत बर्ताव है

इस तरह के कमेंटों की बाढ़ है, जहां शा की तुलना विनोद कांबली से की गई है

शा अपने 26वें साल में चल रहे हैं. उनका मुकाबला अब कई नामों से हो चला है. यहां से उनके लिए टीम इंडिया में वापसी करना बड़ा चैलेंज हो चला है

Once regarded as the next Sachin Tendulkar, Prithvi Shaw is now drawing comparisons to Vinod Kambli instead.



Both are prodigies from Mumbai, with strikingly similar journeys, though separated by two decades.#PrithviShaw pic.twitter.com/hjXeIUDbQx