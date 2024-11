केएल राहुल दूसरी पारी में अजीबोगरीब तरीके से हुए आउट, VIDEO

KL Rahul Weird Dismissal: केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन एक बार फिर अपनी छाप छोड़ने में विफल रहे, क्योंकि शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच में भारत ए दूसरे दिन के खेल के अंत तक 73/5 रन ही बना पाया. इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ए ने 223 के कुल स्कोर में सलामी बल्लेबाज मार्कस हैरिस के 74 रन की बदौलत 62 रन की बढ़त हासिल की. ​​भारत ए के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने चार विकेट लिए, जबकि तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने तीन विकेट लिए. अपनी दूसरी पारी में, भारत ए एक बार फिर मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि वे 31/1 से 56/5 पर पहुंच गए. विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को भारत ए के लिए बचाव कार्य करना होगा. भारत ए ने दूसरे दिन के अंत में 11 रन की बढ़त हासिल की. जुरेल 19 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि नितीश कुमार रेड्डी नौ रन बनाकर नाबाद हैं.

सुबह 26 रन से आगे खेलते हुए हैरिस ने अपना 47वां प्रथम श्रेणी अर्धशतक बनाया और आगामी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उस्मान ख्वाजा के साथ ओपनिंग करने के लिए अपना दावा मजबूत किया. हैरिस ने 138 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 74 रन बनाए. वह भाग्यशाली भी रहे कि उन्हें 48 रन पर जीवनदान मिला, जब ऐसा लग रहा था कि तनुश कोटियन की गेंद हैरिस के बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप में कैच हो गयी है, लेकिन मैदानी अंपायर ने उन्हें कैच आउट नहीं दिया, जिससे इंडिया ए नाराज हो गया. जिमी पीयरसन (30), नाथन मैकएंड्रू (नाबाद 26) और कोरी रोचिसोली (35) के बहुमूल्य योगदान से भी उन्हें मदद मिली.

There's no way even KL Rahul fans can defend him 🤡pic.twitter.com/WtGlWQjYtq