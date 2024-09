KL Rahul: "वर्ल्ड कप फाइनल मे यदि मैं...", केएल राहुल को है इस बात का मलाल? 

KL Rahul on ODI World Cup 2023: केएल राहुल ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 को लेकर बात की है और खुलासा किया है कि यदि वो फाइनल मैच में 40 से 50 रन और बना लेते तो शायद हम वर्ल्ड कप जीत सकते थे. अश्विन के साथ इंटरव्यू के दौरान केएल राहुल ने इस बात का खुलासा किया. इंटरव्यू में अश्विन ने केएल राहुल से कहा कि यदि आपको टाइम ट्रैवलर करना हो तो वह क्या होगा जिसे आप जाकर ठीक करना चाहेंगे. इसपर राहुल ने रिएक्ट किया और कहा कि "2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में.. मैं वहां अगर 30 से 40 रन और बना पाता तो हम शायद वर्ल्ड कप जीत सकते थे. मुझे इस बात का मलाल है कि मैं पारी के ओवर के खत्म होने से 12 ओवर पहले आउट हो गया, अगर मैं 10 ओवर और खेल लेता तो हम 40 से 50 रन और बना पाते और शायद हम बाद में मैच को भी जीत सकते थे. "

KL Rahul accept that he could have added 40 more runs to the total of Worldcup final.



He accepted his fault but his 2rs fan will tell you that he saved batting that day. pic.twitter.com/DJw4MBETcV