BIG IPL Update: अब कोलकाता में नहीं बल्कि यहां खेला जायेगा KKR vs LSG के बीच मुकाबला

KKR vs LSG Match Set to be Shifted to Guwahati IPL 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 6 अप्रैल को होने वाला घरेलू मैच गुवाहाटी में स्थानांतरित किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने शहर में रामनवमी के उत्सव के कारण आईपीएल मुकाबले के लिए सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता जताई है, सीएबी के अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली ने गुरुवार को पीटीआई को बताया. भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी कि त्योहार मनाने के लिए पश्चिम बंगाल में 20,000 से अधिक जुलूस निकाले जा रहे हैं.

बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष गांगुली ने पीटीआई को बताया, "हमने बीसीसीआई को मैच को पुनर्निर्धारित करने के लिए सूचित किया है, लेकिन शहर में खेल को बाद में पुनर्निर्धारित करने की कोई गुंजाइश नहीं है और अब मुझे सुनने में आ रहा है कि इसे गुवाहाटी में स्थानांतरित किया जा रहा है."

आरपीएसजी समूह के चेयरमैन संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली केकेआर और एलएसजी के बीच होने वाले मुकाबले में दर्शकों की भीड़ होने की उम्मीद थी, क्योंकि दोनों टीमों को स्थानीय स्तर पर काफी समर्थन मिल रहा था.