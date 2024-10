"ऐसा करना बंद करो..:", गैरी कर्स्टन के कोच पद से इस्तीफा देने पर केविन पीटरसन का माथा ठनका, पाकिस्तान क्रिकेट को लगाई फटकार

Kevin Pietersen on Gary Kirsten: पाकिस्तान की सीमित ओवरों की टीम के मुख्य कोच गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के साथ मतभेद पैदा होने के कारण अपनी नियुक्ति के छह महीने के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. पूर्व दिग्गज इंग्लैंड खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भड़ास निकाली है. पीटरसन ने अपने पोस्ट में लिखा, "पाकिस्तान क्रिकेट गैरी कर्स्टन के कोचिंग के अनुभव को कैसे खो सकता है? पिछले कुछ हफ़्तों में एक कदम आगे और आज दो कदम पीछे! खुद के साथ ऐसा करना बंद करें.. इस तरह का काम करते रहने के लिए आपके पास बहुत अधिक प्रतिभा है.' पीटरसन के पोस्ट पर फैन्स के खूब सारे रिएक्शन आ रहे हैं.

