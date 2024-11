IPL Mega Auction: ऋषभ पंत पर लग रही थी रिकॉर्ड बोली, काव्या मारन हैरानी से देखती रह गईं , रिएक्शन ने लूटी महफिल, Video

Kavya Maran reaction viral on Rishab Pant : ऋषभ पंत (Rishabh Pant on IPL Auction) को आईपीएल ऑक्शन में लखनऊ सुपरजायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया. बता दें कि पंत पर जब बोली लग रही थी तो सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन (SRH, Kavya Maran) ने भी पंत पर बोली लगाने का फैसला किया था. हैदराबाद भी पंत को खरीदने की जंग में शामिल हुई. लखनऊ और हैदराबाद के बीच पंत को खरीदने की रेस लगी और बोली 18 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है, जब पंत पर हैदराबाद की ओर से 20 करोड़ की बोली लगाई गई लेकिन लखनऊ ने यहां पर रूकने का नाम नहीं लिया और उससे भी बड़ी बोली लगाकर हैदराबाद से आगे निकल गई. पंत पर रिकॉर्ड बोली लगता देख सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन हैरान रह गई .

काव्या मारन का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है. बता दें कि जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20.75 करोड़ रुपए में पंत को खरीदा तो दिल्ली कैपिटल्स खेल में आ गई. दिल्ली कैपिटल्स ने RTM का फैसला किया, जिसके तहत लखनऊ ने आखिरी बोली 27 करोड़ का दांव लगाकर दिल्ली को हैरान कर दिया .आखिर में लखनऊ ने RTM के तहत 27 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया.

