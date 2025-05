Karun Nair: हार कर जीतने वाले को करुण नायर कहते हैं, कुछ ऐसे गढ़ दी नई मिसाल

Karun Nair creates history: जरा सोचिए कि किसी 25 साल के युवा बल्लेबाज को टेस्ट करियर की सिर्फ तीसरी ही पारी में नाबाद तिहरा शतक (303*) के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए. सिर्फ इसलिए कि अगली चार पारियों में एक अर्द्धशतक भी नहीं बना. सोचिए कि 'सुपर सितारों', 'सितारों' या चहेतों और युवा तिहरे शतकवीर बल्लेबाज के लिए मानक कितने अलग-अलग हैं टीम में चयन या बाहर किए जाने के. 'सात साल के बनवास' और बढ़ती उम्र के सात कैसी मनोदशा रही होगी करुण नायर (Karun Nair) की. हालात कैसे होंगे, जब इस बल्लेबाज को उसके राज्य कर्नाटक रणजी ट्रॉफी टीम से ही बाहर कर दिया गया . पूरी तरह टूट और हार चुके थे नायर! लेकिन आज वह बल्ले के नए बाजीगर हैं. इस 'हार (बनवास के 7 साल और तमाम बातें)' को धता बताकर वह बाजीगर बन हैं! राष्ट्रीय टीम में वापसी की एक नई लकीर खींचने के साथ ही बड़ी मिसाल खड़ी कर दी है करुण नायर ने. शायद ही तिहरे शतक के बाद ऐसी वापसी भारतीय क्रिकेट में कभी देखी गई या कहीं और सुनी गई हो. कम से कम पिछले कुछ दशकों में तो ऐसा नहीं ही सुनने या देखने को मिला, लेकिन यह 'बाजीगरी' इतनी आसान भी नहीं रही. आप इसे कदम-दर कदम जानिए और महसूस कीजिए.

यह जुलाई 2022 का का समय था. करुण के लिए यह वह पीड़ादायक समय था, जब उनके राज्य कर्नाटक ने भी करुण कको रणजी ट्रॉफी टीम से भी बाहर कर दिया. इसके बाद करुण भीतर से बुरी तरह टूट चुके थे. इसके बाद करुण ने X भावनात्मक संदेश पोस्ट गिया; 'डियर क्रिकेट मुझे एक मौका और दो.' कड़ी तपस्या शुरू हुई, हर दिन नेट पर करीब तीन घंटे और कम से कम 600 गेंदों की प्रैक्टिस. और यह सिलसिला करीब छह महीने चला. बिना थके,बिना रुके! और कर्नाटक के ठुकराए जाने के करीब 14 महीने बाद नायर ने मानो करुण ने 'बल्ले का बाजीगर' बनने की शुरआत कर दी थी. उनके इसका परिणाम मिलना शुरू हो गया था.

यह साल 2023 था, जब करुण ने इंग्लिश काउंटी नॉर्थम्टनशायर का रुख किया. और उन्होंने पहली तीन पारियों में 78, 150 और 21 का स्कोर किया. नायर ने 10 मैचों में 52.57 के औसत से 736 रन बनाए. इसमें ग्लेमार्गन के खिलाफ एक नाबाद दोहरा शतक भी शामिल था. इस प्रदर्शन ने उन्हें भारत 'ए' टीम में जगह दिलाई. और यहां से करुण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वह कदम दर कदम और प्रदर्शन दर प्रदर्शन आगे बढ़ते गए. औ इस यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा फैसला भी लिया.

इस सीजन में करुण विदर्भ के कप्तान बनकर आए और छा गए. काउंटी जैसा प्रदर्शन उन्होंने रणजी ट्रॉफी के 2023-24 में भी किया. करुण घरेलू क्रिकेट में सातवें नंबर के बल्लेबाज रहे. 10 मैचों की 17 पारियों में 3 शतक और 2 पचासों से 40.58 के औसत से 690 रन बनाकर मानो करुण ने नॉर्थेम्टनशायर के लिए एक साल पहले लगाए गए 'सुर' की आवाज को और ऊंचा कर दिया.

Scoring 752 runs in 7 innings with 5 centuries is nothing short of extraordinary, @karun126. Performances like these don't just happen, they come from immense focus and hard work. Keep going strong and make every opportunity count!