विराट कोहली नहीं, जोस बटलर ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे कंप्लीट बल्लेबाज

Jos Buttler on most complete batter to ever play the game: इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने उस बल्लेबाज के बारे में बात का है जिसे वो दुनिया का सबसे कंप्लीट बल्लेबाज मानते हैं. बटलर ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को कंप्लीट बल्लेबाज के तौर पर नहीं माना है. for the love of cricket podcast पर स्टुअर्ट ब्रॉर्ड के साथ बात करते हुए बटलर ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है. बटलर ने एबी डिविलियर्स को विश्व क्रिकेट का सबसे कंप्लीट बल्लेबाज माना है. बटलर ने एबी (Jos Buttler on AB de Villiers) को लेकर कहा, "मुझे एबी बहुत पसंद है, मेरे लिए वह हीरो की तरह है. वह जिस तरह का खिलाड़ी था, वह बहुत कमाल का था. बल्ले से, और दस्तानों से भी, मुझे वह बहुत पसंद है.. यह सिर्फ़ मेरी राय है, और मुझे पता है कि बहुत से दूसरे लोग मुझे गलत बताएंगे, लेकिन मेरा मानना ​​है कि एबी डिविलियर्स विश्व क्रिकेट में अब तक के सबसे कंप्लीट बल्लेबाज हैं."

जोस बटलर ने एबी को तीनों फॉर्मेंट का बेहतरीन बैटर बताया

जोस बटलर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "आप उसे किसी भी फॉर्मेट में उतारे, वह आपको मैच जीताकर देता है. टेस्ट मैच में उसे उतार सकते हैं और उससे मैच को बचाने और 200 गेंदों पर 10 रन बनाने के लिए कह सकते हैं. और मुझे लगता है कि उसके पास खेल, बचाव और ऐसा करने की मानसिकता है.

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ने अपनी बात आगे ले जाते बुए कहा, " आप उसे टी20 में भी उतार सकते हैं और कह सकते हैं हमें आखिरी छह ओवरों में 15 या उससे अधिक रन का पीछा करना है तो वह आपके लिए ऐसा करके देगा. वह आपको मैच जीताकर देगा. वह इसमें माहिर है. क्या आपको नहीं लगता कि वह खतरनाक बैटर भी है. एबी मेरा हीरो रहा है और मैं जानता हूं कि वह अपने समय के साथ वास्तव में उदार है और उसके खिलाफ खेलते हुए उसे थोड़ा बहुत जान पाया हूं."