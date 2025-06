IND vs ENG: विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी में दिखती है कोहली-रोहित की झलक', जोस बटलर ने बताया

Jos Buttler on Shubman Gill : इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसमें वो कोहली और रोहित की झलक दिखती है. इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज बटलर ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसमें वो कप्तान के तौर पर कोहली और रोहित की झलक दिखती है. बटलर के लिए वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल (Jos Buttler on Shubman Gill) है. बटलर ने पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉर्ड के साथ बात करते हुए इस बात का खुलासा किया है. The Love of Cricket के पोडकास्ट पर बात करते हुए बटलर ने अपनी राय दी है. बटलर ने गिल को लेकर कहा कि , "वह वाकई में एक प्रभावशाली खिलाड़ी और एक प्रभावशाली युवा बल्लेबाज है, वह काफी शांत और संतुलित रहते हैं, लेकिन यह दिलचस्प है, मुझे लगता है कि मैदान पर उनमें थोड़ी लड़ाई करने की क्षंमता है, थोड़ी तीव्रता, काफी जुनून है. वह कोहली और रोहित का मिश्रण लगते हैं मुझे."

बटलर ने आगे कहा, "कोहली आक्रामक थे, जिन्होंने वास्तव में भारतीय टीम को बदल दिया वहीं, रोहित थोड़े अलग थे, थोड़े अधिक शांत, बहुत शांत, संयमित, लेकिन वो भी हमेशा मैदान पर अपना 100 फीसदी देते थे और लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, ऐसे ही कुछ गिल में हैं. गिल भी आखिरी समय तक लड़ने की क्षमता रखते हैं."

बटलर ने माना है कि गिल ने दोनों ने काफी कुछ सीखा है. लेकिन वह अपने आप में बहुत ही अलग व्यक्ति होंगे. बटलर ने कहा कि " टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी करना देश में "तीसरे या चौथे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति" होने जैसा है. उन्होंने बल्लेबाजी और कप्तानी को अलग-अलग करने की बात की..इसलिए जब वह बल्लेबाजी करते हैं तो वह सिर्फ बल्लेबाज बनकर चाहते हैं, और फिर वह अपनी कप्तानी पर काम करने की कोशिश करेंगे और दोनों भूमिकाओं को अलग करने की कोशिश करेंगे."

बता दें कि भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर है. पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 20 जून से लीड्स में खेला जाएगा. गिल के लिए बतौर कप्तान काफी अहम होने वाली है.