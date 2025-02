VIDEO: जिस तूफानी बल्लेबाज ने दिया भारत को दर्द , जोफ्रा आर्चर ने एक पल में कर दिया खामोश

Jofra Archer Take Amazing Catch Of Travis Head: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड मुकाबले के शुरू होने से पहले जिस खिलाड़ी पर सबकी नजर टिकी हुई थी. वह बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट जाएगा. इसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी. जी हां, हम बात करें मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड के बारे में. इंग्लैंड की तरफ से मिले 352 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर के सामने कंगारू टीम को उनसे एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी. मगर वह पारी का आगाज करते हुए पांच गेंद में केवल छह रन बनाकर ही आउट हो गए. 31 वर्षीय बल्लेबाज को किसी और ने नहीं बल्कि विपक्षी टीम के तेज तर्रार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

इंग्लैंड की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए आर्चर ने पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर डाली थी. हेड ने बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में जोरदार तरीके से बल्ले को घुमाया. यहां गेंद और बल्ले के बीच संपर्क भी अच्छा रहा. मगर वह सीधे आर्चर के ही दिशा में चली गई. नतीजा ये रहा कि इंग्लिश गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में ही कैच को पकड़ लिया. नतीजन हेड को निराश कदमों के साथ पवेलियन का रुख करना पड़ा.

