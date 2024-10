Joe Root: जो रूट ने शतक लगाते ही दुनिया के 4 महान कप्तानों का रिकॉर्ड तोड़ा, अगला नंबर द्रविड़ और सचिन जैसे धुरंधरों का

Joe Root Completed His 35th Test Century: मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लिश स्टार बल्लेबाज जो रूट का बल्ला जमकर चल रहा है. उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 35वां शतक पूरा कर लिया है. यही नहीं मुल्तान में शतक लगाते ही उन्होंने दुनिया के 4 दिग्गजों को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में पीछे भी छोड़ दिया है. यह कोई और नहीं श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान यूनुस खान हैं.

इन चारों दिग्गज कप्तानों ने टेस्ट क्रिकेट में क्रमशः 34-34 शतक लगाए हैं, जबकि मुल्तान में सेंचुरी पूरी करते ही रूट के नाम अब 35 टेस्ट शतक हो गए हैं. जिसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में 6वें स्थान पर पहुंच गए हैं. रूट से आगे अब दुनिया के केवल 5 बल्लेबाज हैं. जिसमें राहुल द्रविड़ (36), कुमार संगकारा (38), रिकी पोंटिंग (41), जैक्स कैलिस (45) और सचिन तेंदुलकर (51) का नाम शामिल है.

HUNDRED BY JOE ROOT...!!! 🤯



35th Test century by the great man from England - one of the greatest ever in Test history, he's unstoppable. 🙇‍♂️ pic.twitter.com/DSWkrz2rji