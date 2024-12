गजब! महज 5 रन देकर 4 विकेट, वेस्टइंडीज के 23 वर्षीय गेंदबाज ने कर दिया कमाल

Jayden Seales Took 4 Wickets While Spending 5 Runs: वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 नवंबर से जमैका स्थित सबीना पार्क में खेला जा रहा है. जहां 23 वर्षीय कैरेबियन खिलाड़ी जेडन सील्स ने पहली पारी में कहर बरपाती करते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. टीम के लिए पहली पारी में उन्होंने कुल 15.5 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 0.30 की इकोनॉमी से महज पांच रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके शिकार विपक्षी टीम के कप्तान मेहदी हसन मेराज के साथ-साथ विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा बने.

नतीजा ये रहा कि जमैका में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी टीम 71.5 ओवरों में 164-10 रन पर ढेर हो गई. टीम के लिए सर्वोच्च स्कोरर सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम रहे. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए कुल 137 गेंदों का सामना किया. इस बीच 46.72 की स्ट्राइक रेट से 64 रन बनाने में कामयाब रहे. शादमान के बाद टीम के दूसरे सर्वोच्च स्कोरर कैप्टन मेहदी हसन मेराज खुद रहे. टीम के लिए उन्होंने सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 75 गेंदों का सामना किया. इस बीच 48.00 की स्ट्राइक रेट से 36 रन बनाने में कामयाब रहे.

