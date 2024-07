"निस्संदेह इस समय ..", बुमराह या शाहीन, कौन है दुनिया का बेस्ट तेज गेंदबाज, शाहिद अफरीदी ने बताया

Jasprit Bumrah vs Shaheen Afridi: वर्तमान क्रिकेट में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो अपनी गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल रहते हैं ,उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती है. लेकिन इन सभी गेंदबाजों में बेस्ट गेंदबाज कौन है, इसको लेकर शाहिद अफरीदी ने रिएक्ट किया है. दरअसल, टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब भारतीय टीम ने जीता, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया को बधाई दी थी. अपने बधाई संदेश में अफरीदी ने उस गेंदबाज के बारे में खुलासा किया जो इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं. (who is the best fast bowler in the world)

अफरीदी ने सीधे तौर पर कहा कि, "निस्संदेह इस समय जसप्रीत बुमराह दुनिया के बेस्ट तेज गेंदबाज हैं." अफरीदी ने अपने पोस्ट में लिखा, ""भारत को यादगार जीत के लिए बधाई, रोहित इसके पूरी तरह हकदार हैं, वे एक असाधारण कप्तान रहे हैं, कोहली, हमेशा की तरह बड़े मैचों के खिलाड़ी और बुमराह निस्संदेह इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम ने शानदार प्रदर्शन किया."

Congratulations India on a memorable win. @ImRo45 fully deserves it, he has been an exceptional leader. @imVkohli as always a big match player and Bumrah is undoubtedly the best bowler in the world right now. Hard luck @OfficialProteas , a great fight by a team that played…