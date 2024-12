'वह मजाक है...', दुनिया को दहलाने वाले इंग्लिश पेसर ने जसप्रीत बुमराह को बताया वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

Former England Fast Bowler Calls Jasprit Bumrah Best Cricketer In The World: बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह प्रचंड लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए आठ सफलता प्राप्त की. जिसके बाद से हर कोई उनकी सराहना कर रहा है. इसी कड़ी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने भी उनकी प्रशंसा की है. 35 वर्षीय फिन ने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर करार दिया है.

टीएनटी स्पोर्ट्स पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक के साथ उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, 'जायसवाल (यशस्वी जायसवाल) ने 161 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन जिस खिलाड़ी को मैं देखना पसंद करता हूं और मेरे हिसाब से वह दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है. वह हैं जसप्रीत बुमराह. वह बस - वह मजाक है, ईमानदारी से. आप उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखते हैं और आपको बस महसूस होता है. मैं खुश हूं कि उनके सामने मुझे पैड नहीं पहनने हैं.'

बाचीत के दौरान कुक ने भी स्वीकार किया कि वह पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के प्रभावशाली प्रदर्शन से आश्चर्यचकित थे. क्योंकि यहां कंगारू टीम का प्रदर्शन अबतक सराहनीय रहा है.

कुक ने कहा, 'मैं आश्चर्यचकित हूं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की उस जगह पर शिकस्त दी है. जहां आमतौर पर क्रिकेट खेलना काफी मुश्किल होता है. मुझे पता है कि वह WACA नहीं, बल्कि कोई नया स्टेडियम है. इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को वहां ज्यादा शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है. मेरे हिसाब से इंडिया ने बहादुरी दिखाई है.'

बता दें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का पहला मुकाबला 22 नवंबर से 25 नवंबर के बीच पर्थ में खेला गया था. जहां टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 295 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. मैच के हीरो पहले मैच के कप्तान जसप्रीत बुमराह खुद रहे. टीम के लिए उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर कुल आठ सफलता प्राप्त की. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

