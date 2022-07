कप्तान के तौर पर बुमराह ने डेब्यू मैच में तोड़ा 46 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड, नंबर 10 पर बल्लेबाजी कर रचा नया इतिहास

बतौर कप्तान नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने बुमराह (the highest score for any debutant captain batting at No.10)

इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के ही बिशन सिंह बेदी के नाम था. भारत के पूर्व क्रिकेट बिशन सिंह बेदी ने साल 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच में कप्तान के तौर पर डेब्यू किया था. कप्तान के तौर पर पहले मैच में नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए बेदी साहब ने 30 रन की पारी खेली थी. यानि बुमराह ने 46 साल से बने इस खास रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है.

टेस्ट मैच की बात करें तो ऋषभ पंत (146), रविन्द्र जडेजा (104) की शतकीय पारी के बाद भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह (Bumrah) के बल्ले और गेंद से कमाल के दम पर भारत ने 416 रन का स्कोर खड़ा किया. वहीं, बारिश से प्रभावित दूसरे दिन शनिवार को पहली पारी में इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली.

दूसरे दिन मेजबान टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 27 ओवर में 84 रन पर पांच विकेट गंवा दिये. स्टंप्स के समय जॉनी बेयरस्टो (12) के साथ कप्तान बेन स्टोक्स (शून्य) क्रीज पर मौजूद थे.भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाये जिससे इंग्लैंड की टीम अब भी 332 रन पीछे है.

