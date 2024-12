IND vs AUS: जसप्रीत बुमराह की रहस्यमयी गेंद पर खड़े-खड़े आउट हो गया बल्लेबाज, खुद पर नहीं कर पा रहा यकीन, Video

Jasprit Bumrah, Pink Ball Test: एडिलेड टेस्ट (Adelaide Oval, Adelaide) मैच के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को गुमराह करना शुरू कर दिया है. बुमराह ने पहले सेशन के दौरान , नाथन मैकस्वीनी (Nathan McSweeney Wicket) को अपनी बेहतरीन गेंद पर आउट कर पवेलियन भेज दिया है. बता दें कि बुमराह ने जिस गेंद पर , नाथन मैकस्वीनी को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया है उसे देखकर कमेंटेटर भी हैरान रह गए. .बल्लेबाज को तो पता ही नहीं चला कि उसके साथ आखिर ये क्या हो गया.

हुआ ये कि गेंद ऑफ स्‍टंप के करीब गुड लेंथ पर टप्पा खाई और हल्की सी बाहर निकली, बैटर ने डिफेंस का प्रयास किया लेकिन गेंद ने बल्‍ले का महीन किनारा लिया औऱ विकेटकीपर के पास चली गई. मैकस्वीनी को यकीन नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हुआ. मैकस्वीनी को उम्मीद थी कि उन्होंने गेंद की लाइन पर जाकर गेंद को डिफेंस किया है लेकिन गेंद ने पिच पर टप्पा खान के बाद अंदर आने के बजाय हल्का सा कांटा बदलते हुए बाहर की ओर निकली, और मैकस्वीनी चकमा खा गए.

मैकस्वीनी खड़े-खड़े डिफेंस पोज में रह गए और गेंद ने अपना काम कर दिया. मैकस्वीनी जब आउट दिए गए तो उनके चेहरे पर निराशा साफ थी. बुमराह ने ये खबर लिखे जाने तक तीन विकेट अपने नाम किए हैं. बुमराह ने दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steven Smith wicket viral vs Jasprit Bumrah) को भी विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई है. स्मिथ केवल दो रन ही बना सके. बुमराह जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं उससे ऑस्ट्रेलियाई टीम पर दबाव बन गया है.

