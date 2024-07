''क्योंकि वह खेल को...'', तेज गेंदबाज एक टीम की कप्तानी कैसे कर सकता है? जानें जसप्रीत बुमराह की जुबानी

Jasprit Bumrah Big Statement: मौजूदा समय में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह किसी परिचय के मोहताज नहीं है. उन्होंने बेहद ही कम समय में इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा नाम कमाया है. हाल ही में कप्तानी को लेकर टीम इंडिया में काफी उठापटक देखने को मिली थी. उस दौरान लोग कयास लगा रहे थे कि बुमराह को भी भारतीय टीम की कमान मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

भारतीय टीम को क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी मिल गया है. यह कोई और नहीं बल्कि उनके साथी खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव हैं. रोहित, सूर्या, पंड्या और बुमराह ये चारो ही खिलाड़ी आईपीएल में एमआई के लिए शिरकत करते हैं.

Jasprit Bumrah said "Fast bowlers can be very good captains, and they understand the sport very well" 🇮🇳🔥



This is exactly why PCB should have given Shaheen Afridi at least 2 years to lead Pakistan 🇵🇰💔 pic.twitter.com/pL1ia4K6yx