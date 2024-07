जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना का विश्व क्रिकेट में तहलका, जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड

Jasprit Bumrah: भारत के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumra) को जून महीने के लिए आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर के खिताब से नवाजा गया है. बुमराह ने टी-20 वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी की थी और 15 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे थे. बुमराह ने रोहित शर्मा को पछाड़ कर आईसीीस मंथ ऑफ द प्लेयर का खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की है. बता दें कि बुमराह के साथ जून महीने के लिए रोहित शर्मा और रहमानुल्लाह गुरबाज़ को भी नॉमिनेट किया गया था. लेकिन बुमराह ने इन दोनों खिलाड़ियों को पछाड़ कर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम कर लिया. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. वहीं, रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने अफगानिस्तान के लिए शानदार परफॉर्मेंस किया था. गुरबाज़ के पऱफॉर्मेंस के दम पर अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही थी. (ICC Men's Player of Month Award in June)

