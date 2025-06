ENG vs WI, 2nd T20I: एक ओवर में 5 छक्के, टी-20 के नंबर वन स्पिनर के खिलाफ मचाई गई तबाही, शेफर्ड और होल्डर ने धागा खोल दिया

Jason Holder and Romario Shepherd: कभी-कभी हारने वाली टीम के खिलाड़ी मैदान पर कुछ ऐसा कमाल कर देते हैं जिसे देखकर विश्व क्रिकेट हैरत में पड़ जाता है. ऐसा ही इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड ने कर दिया है. दोनों ने मिलकर वर्ल्ड के दिग्गज स्पिनर आदिल रशीद के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी की जिसे विश्व क्रिकेट हमेशा याद रखेगा. दरअसल, जेसन होल्डर ने वेस्टइंडीज की पारी के 19वें की शुरुआत में इंग्लैंड के दिग्गज स्पिनर आदिल राशिद (Adil Rashid) की गेंद पर तीन बड़े छक्के जड़े. चौथी गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ एक रन लेकर और अपने साथी रोमारियो शेफर्ड को स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दिया.

इसके बाद फिर क्या था.. गुयाना के क्रिकेटर शेफर्ड ने राशिद की अगली दो गेंद पर दो छक्के जड़कर ओवर से 31 रन बटोर लिए. इस ओवर में दोनों ने मिलकर 5 छक्के लगाए और इंग्लैंड के दिग्गज स्पिनर आदिल रशीद की गेंदबाजी को कूट कर रख दिया. भले ही यह मैच वेस्टइंडीज हार गई लेकिन जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड की तूफानी बल्लेबाजी से फैन्स को झूमने का मौका दिया. जेसन होल्डर ने 9 गेंद पर 29 रन की पारी खेली जिसमें होल्डर ने 2 चौके और तीन छक्के लगाए. (Romario Shepherd and Jason Holder hit 5 sixes in 1 over)

वहीं, Romario Shepherd ने 11 गेंद पर 19 रन की पारी खेली, अपनी छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में शेफर्ड ने दो छक्के लगाए. बता दें कि मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 196 रन 8 विकेट पर बनाए,

इसके बाद इंग्लैंड ने 18.3 ओवर में 199 रन बनाकर मैच को जीत लिया. इंग्लैंड ने यह मैच 4 विकेट से अपने नाम किए. इंग्लैंड की ओर से जोस बटलर ने 47, हैरी ब्रूक ने 34 रन की पारी खेली. टॉम बैंटन ने 11 गेंद पर नाबाद 30 रन बनाकर टीम को शानदार जीत दिला दी. बता दें कि तीन टी-20 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. पहला टी-20 मैच इंग्लैंड ने 21 रन से जीता था.

दूसरे टी-20 में कमाल की गेंदबाजी करने वाले इंग्लैंड के ल्यूक वुड को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. ल्यूक वुड ने वेस्टइंडीज के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट करने में सफलता हासिल की. वेस्टइंडीज की ओर से सबसे ज्यादा रन शाई होप ने बनाए थे. होप ने 49 रन की पारी खेली थी. वहीं, जॉनसन चार्ल्स ने 47 रन बनाए.

आदिल रशीद के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

टी-20 इंटरनेशनल में यह किसी भी इंग्लैंड गेंदबाज के द्वारा फेंकी गई दूसरा सबसे महंगा ओवर करने का अनचाहा रिकॉर्ड है. रशीद के खिलाफ एक ओवर में कुल 31 रन बने, इससे पहले भारत के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉर्ड ने एक ओवर में 36 रन लुटाए थे.

इंग्लैंड के लिए सबसे महंगा ओवर टी20 इंटरनेशनल में (Most expensive over for England in T20 International)

36 रन- स्टुअर्ट ब्रॉड vs भारत

31 रन- आदिल रशीद vs वेस्टइंडीज (2025)

30 रन- सैम करन vs वेस्टइंडीज

30 रन- सैम करन vs ऑस्ट्रेलिया

30 रन- लियाम लिविंगस्टोन vs वेस्टइंडीज