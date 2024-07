James Anderson: कोहली-रोहित नहीं बल्कि इस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना मुश्किल, जेम्स एंडरसन ने बताया

James Anderson on Best Batsman: अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने (James Anderson Last Test) आखिरकार उस बल्लेबाज के नाम का खुलासा किया है जिसके सामने गेंदबाजी करना आसान नहीं था. एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं. अबतक 700 टेस्ट विकेट अपने नाम कर चुके हैं. 10 जुलाई को लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ एंडरसन अपने टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेलने वाले हैं. उससे पहले स्काई स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए एंडरसन ने कई सवालों का जवाब दिया है. (ENG vs WI)

इंटरव्यू के दौरान जब एंडरसन ने पूछा गया कि किस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना हमेशा चुनौती भरा रहा तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने बिना समय गंवाए भारत के सचिन तेंदुलकर का नाम लिया. एंडरसन ने सीधे कहा कि करियर में सचिन तेंदुलकर बेस्ट बल्लेबाज रहे हैं जिनके सामने गेंदबाजी करना चुनौती भरा रहा था. इसके अलावा एंडरसन ने अपने बेस्ट विकेट के बारे में भी खुलासा किया है. महान तेज गेंदबाज ने कहा कि, माइकल क्लार्क को साल 2013 में ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में क्लार्क को बोल्ड करना उनके करियर का बेस्ट विकेट में से एक रहा है.

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने उस गेंदबाज का नाम भी लिया है जो आने वाले समय में इंग्लैंड का महान तेज गेंदबाज बन सकता है. एंडरसन के अनुसार मैथ्यू पॉट्स (Matthew Potts) और डिलन पेनिंगटन (Dillon Pennington) आने वाले समय में इंग्लैंड के लिए बड़ा करिश्मा कर सकते हैं.

James Anderson ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो क्रिकेट को यकीनन मिस करने वाले हैं. प्रतिस्पर्धा को मिस करेंगे. इस टीम को वो ज्यादा मिस करने वाले हैं.

बता दें कि एंडरनस ने अबतक 187 टेस्ट में 800 विकेट तो वहीं, वनडे में 269 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे हैं. टी-20 इंटरनेशनल में एंडरसन के नाम 18 विकेट दर्ज रहे हैं.

पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन (England Squad Playing XI)

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जेम्स एंडरसन

पहले टेस्ट के लिए वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन (West Indies Squad Playing XI)

क्रेग ब्रैथवेट (कप्तान), मिकाइल लुइस, किर्क मैकेंजी, एलिक अथानाज़, कावेम हॉज, जोशुआ दा सिल्वा (विकेट कीपर), जेसन होल्डर, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडन सील्स