बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज से शुभमन गिल का कटेगा पत्ता, बवाली क्रिकेटर को मिलेगा मौका, कारण भी जान लीजिए

Shubman Gill May be Rested From T20 Series Against Bangladesh: भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल उन प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की कार्यभार प्रबंधन नीति के तहत बांग्लादेश के खिलाफ 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए आराम दिया जाएगा. टेस्ट मैचों में भारत के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के साथ टीम के शीर्ष क्रम में अहम खिलाड़ी हैं और उनके इस सत्र में सभी 10 टेस्ट खेलने की उम्मीद है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए गिल के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को भी आराम दिया जाएगा. भारत अपने आगामी अंतरराष्ट्रीय सत्र की शुरुआत 19 सितंबर से चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के साथ करेगा जिसका दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘हां, शुभमन को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए आराम दिया जाएगा. अगर आप मैचों की सूची देखें तो तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय सात अक्टूबर (ग्वालियर), 10 अक्तूबर (दिल्ली) और 13 अक्तूबर (हैदराबाद) को खेले जाएंगे. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 16 अक्टूबर से शुरू होगा.''

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए सिर्फ तीन दिन के अंतर के कारण गिल को आराम देना महत्वपूर्ण है.'' गिल ने अब तक 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और उनके नाम एक शतक और तीन अर्द्धशतक हैं. उन्होंने लगभग 140 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. उन्हें हाल ही में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए कप्तान नियुक्त किया गया था जिसे भारत ने 4-1 से जीता था.

मौजूदा सत्र में टी20 अंतरराष्ट्रीय भारतीय टीम के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला से मिलने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक उसके एजेंडे में सबसे ऊपर हैं. साथ ही टीम के लिए एकदिवसीय प्रारूप भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फरवरी-मार्च में चैंपियन्स ट्रॉफी इसी प्रारूप में खेली जाएगी. समझा जा रहा है कि टेस्ट टीम में शामिल अधिकतर खिलाड़ियों के बांग्लादेश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में खेलने की संभावना नहीं है.

रोहित, विराट और रविंद्र जडेजा की तिकड़ी ने सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया है जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को भी कार्यभार प्रबंधन की जरूरतों के अनुसार आराम दिया जाएगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि ऋषभ पंत टी20 अंतररराष्ट्रीय खेलते हैं या नहीं क्योंकि उनका कार्यभार चयनकर्ताओं के लिए सर्वोपरि है और लंबे प्रारूपों में उनकी जरूरत है. अगर पंत को आराम दिया जाता है तो इस साल के नौ महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहने के बाद एक बार फिर इशान किशन के नाम पर विचार किया जा सकता है.

