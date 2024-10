It's Magic..आखिरी ओवर का रोमांच, 6 गेंद पर चाहिए थे 12 रन, इरफान पठान ने ऐसे पलट दी बाजी, Video

Irfan Pathan magic in LLC 2024: Legends League Cricket 2024 के क्वालीफायर दो में कोणार्क सूर्यास ओडिशा की टीम ने तोयम हैदराबाद की टीम को एक रन से हरा दिया. कोणार्क की टीम की जीत के हीरो कोई और नहीं बल्कि कप्तान इऱफान पठान रहे. इरफान ने बल्ले से भी करिश्माई पारी खेली तो वहीं गेंदबाजी से आखिरी ओवर में 12 रन डिफेंड कर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया. मैच में Toyam Hyderabad की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले खेलते हुए कोणार्क की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 156 रन बना पाने में सफल रही. कोणार्क की ओर से Irfan Pathan ने 35 गेंद पर 49 रन की नाबाद पारी खेली, इरफान ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और एक छक्का लगाने का कमाल किया.

इरफान की पारी के दम पर ही कोणार्क की टीम 20 ओवर में 156 रन बनाने में सफल रही. इरफान की तूफानी पारी के अलावा केविन ओ ब्रायन ने 39 गेंद पर 50 रन की पारी खेली. केविन ओ ब्रायन ने भी 5 चौका और एक छक्का लगाने का कमाल किया.

दूसरी ओर तोयम हैदराबाद की रिक्की क्लार्क ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए. 67 ने 44 गेंद पर 67 रन बनाने में सफल रहे थे. क्लार्क 18वें ओवर में आउट हुए जिसके कारण मैच रोमांचक हो गया. बता दें कमि आखिरी ओवर में हैदराबाद को 12 रनों की दरकार थी. ऐसे में कप्तान इरफान ने गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी ली.

इरफान पठान का मैजिक

इऱफान ने आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी की और अपनी टीम को एक रन से जीत दिला दी. आखिरी ओवर में 12 रनों दरकार थी. इरफान ने शानदार गेंदबाजी कर टीम को जीत दिला दी. आखिरी ओवर में इरफान ने एक विकेट भी लिए और केवल 10 रन दिए. बता दें कि आखिरी गेंद पर तोयम हैदराबाद की टीम को 2 रनों की दरकार थी. लेकिन बैटर आखिरी गेंद को छू भी नहीं पाया और इरफान पठान ने अपने दम पर कोणार्क सूर्यास ओडिशा की टीम तो जीत दिला दी. जीत दिलाने के बाद इरफान का जश्न देखने लायक थी.

ऐसा था आखिरी ओवर का रोमांच (thrill of the last over)

पहली गेंद पर एक रन (1)

दूसरी गेंद पर दो रन (2)

तीसरी गेंद पर छक्का (6)

चौथी गेंद पर- विकेट (0)

पांचवी गेंद पर- (1)

छठी गेंद पर - (0)

