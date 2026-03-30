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IPL 2026: ' गजब रिएक्शन का गजब असर', चेन्नई के विकेटों की झड़ी लगी, तो पिछले सीजन का मिस्ट्री गर्ल का वीडियो हुआ वायरल

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings: इस दौर में यह सोशल मीडिया की ताकत है कि गड़े 'मुर्दे' कितने ही पुराने क्यों न हों, यह मौेके पर उखाड़कर सतह पर ले ही आता है

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IPL 2026: ' गजब रिएक्शन का गजब असर', चेन्नई के विकेटों की झड़ी लगी, तो पिछले सीजन का मिस्ट्री गर्ल का वीडियो हुआ वायरल
Indian Premier League 2026:
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इस दौर में सोशल मीडिया का जादू सुपर से ऊपर है! कब क्या हो जाए, किसे प्रसिद्ध बना दे, कब के मुर्दे उखाड़ कर सामने ला दे, कुच नहीं कहा जा सकता. और कुछ ऐसा ही एक बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में गुवाहाटी के बिरसापारा स्टेडियम में सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स (CSK vs RR) के बीच खेले गए मैच में देखने को मिला. राजस्थान ने टॉस जीतकर चेन्नई को बल्लेबाजी थमाई, तो देखते ही देखते सुपर किंग्स की हालत पतली हो गई. चेन्नई के 6 विकेट 57 रन पर गिर गए, तो पिछले साल का एक मिस्ट्री-गर्ल का वीडियो तूफान सा वायरल हो गया. वीडियो में चेन्नई विकेट गिरने पर इस मिस्ट्री-गर्ल का रिएक्शन ऐसा होता है कि मानो वह बल्लेबाज का मुंह नोच लेगी, या उससे कच्चा चबा जाएगी. बहरहार, यह एक मासूम सा और एक ऐसा नैसर्गिक रिएक्शन था, जिसने करोड़ों फैंस का दिल जरूरत जीत लिया. और यह देखते ही देखते तूफान सा वायरल हो गया. वैसे यह भी कह सकते हैं कि जब-जब चेन्नई की पेंट गीली होगी, तो मीम्स कलाकार इस रिएक्शन से चेन्नई के बल्लेबाजों को रोस्ट करेंगे. 

चेन्नई के दोनों ही ओपनर दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके

किसी सधी हुई बॉलीवुड हीरोइन के लिए भी ऐसा नैसर्गिक रिएक्शन देना बहुत ही मुश्किल है

बड़ी संख्या में फैंस ने चेन्नई की हालत पतली होने के बाद यह वीडियो शेयर किया

जब अंदाज ऐसा हो, तो इस अंदाज पर भला कौन फिदा नहीं होगा

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