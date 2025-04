IPL 2025 Points Table: मुंबई को हराकर आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में मचाई हलचल, Playoff Race की रेस हो गई रोमांचक

IPL 2025 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 20वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने मुंबई इंडियंस (एमआई) को 12 रन से हराकर जीत दर्ज की. यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10 साल बाद इस मैदान पर जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 4 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक हो गए हैं और वह अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस को 5 में से 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और वह 8वें स्थान पर है. वहीं, पहले नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद हैं. दूसरे नंबर पर इस समय गुजरात टाइटंस की टीम है. पंजाब चौथे नंबर पर है. केकेआर पांचवें और छठे नंबर पर लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम है. राजस्थान सातवें और आठवें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है. इसके अलावा नौंवे नंबर पर चेन्नई और आखिरी पायदान पर इस समय सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है. (Updates IPL 2025 Points Table)

IPL 2025 POINTS TABLE. 📈



- Top 3 with 6 Points.

- Middle 4 with 4 Points.

- Last 3 with 2 Points. pic.twitter.com/fIHYnZjZOO