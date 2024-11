IPL 2025 Player Auction List: इस स्टार खिलाड़ी का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन, फैंस बोले कि...

IPL 2025 Players Auction List: इसी महीने की 24, 25 को होने वाली आईपीएल मेगा ऑक्शन (Mega Auction 2025) के लिए बीसीसीआई (BCCI) ने शुक्रवार को खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट का ऐलान कर दिया. कुल मिलाकर 574 खिलाड़ी नीलामी की प्रक्रिया से गुजरेंगे. मतलब अगले चंद दिनों के भीतर पता चल जाएगा कि कौन सबसे बड़ा अमीर खिलाड़ी बनने जा रहा है, तो किसके सितारे गर्दिश में होने जा रहे हैं. कुल मिलाकर मुकाबला बहुत ही कड़ा होने जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां ऐसे भी कुछ खिलाड़ी हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो किसी ने नामांकन कराया ही नहीं. इन्हीं में सबसे बड़ा नाम इंग्लैंड के स्टार पेसर जोफ्रा आर्चर हैं. अब वजह कुछ भी हो, लेकिन जोफ्रा आर्चर का नाम शॉर्टलिस्ट किए गए 574 खिलाड़ियों में शामिल नहीं है.

🚨 NO JOFRA ARCHER IN IPL 2025 MEGA AUCTION SHORTLIST. 🚨 pic.twitter.com/jyN92cd3gw — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 15, 2024

फैंस अपने-अपने हिसाब से जोफ्रा का आंकलन कर रहे हैं

If he is unable to find a place in the England team, then where will it be possible for him to find a place in the IPL auction? Lol — Sristi ROY🇮🇳 (@Oppressor_Speak) November 15, 2024

यह भी एक वजह हो सकती है, लेकिन क्या बीसीसीआई ने भी भरोसा खो दिया है

The franchises have lost faith in the English players barring a select few and this is an indicator of that. Archer needs to earn his way back. — CricTalker (@CricTalker) November 15, 2024

यह भी एक प्रतिक्रिया है

no one cars this overrated player — 47Sha (@47Sha__) November 15, 2024

यह देखें, फैन कह रहा है कि अच्छा हुआ