IPL 2025: महेंद्र सिंह धोनी अब नहीं रहे मैच विनर? रिकॉर्ड देख सिर पकड़ लेंगे 'थाला फैंस'

MS Dhoni Record While chasing in IPL: महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन फिनिशरों में से एक हैं और उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है. धोनी ने टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों के लिए कई सफल रन-चेज़ का नेतृत्व किया है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में धोनी की भूमिका पूरी तरह से अलग हो गई है. धोनी शायद ही कभी नंबर 7 से ऊपर बल्लेबाजी करने आए हों. आईपीएल 2025 में बेंगलुरु के खिलाफ तो वह नंबर-9 पर बल्लेबाजी को आए थे. धोनी अपने करियर में इससे पहले कभी इस क्रम पर बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे.

रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में, धोनी ने 11 गेंदों पर 16 रन बनाए, लेकिन सुपर किंग्स को जीत नहीं दिला सके और उनकी टीम को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा. एक समय खेल के सबसे बेहतरीन फिनिशर माने जाने वाले धोनी में अब पहले जैसी लय नहीं दिखती. आईपीएल 2023 सीज़न के समापन के बाद से, धोनी ने चेन्नई की जीत से ज्यादा मैच हारने में योगदान दिया है. रिकॉर्ड यही बताते हैं.

2023 से आईपीएल में चेज़ करते हुए एमएस धोनी:

- जीते गए मैचों में - 3 पारी, 3 रन, 9 गेंदें, 0 छक्के, 0 चौके

- हारे हुए मैचों में - 6 पारियां, 166 रन, 84 गेंदें, 13 चौके, 13 छक्के

