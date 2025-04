IPL 2025: 'मैं घर पर सारा खाना बनाता हूं, जबकि पत्नी...', डिकॉक का बड़ा खुलासा

पोइला बैसाख (बंगाली नव वर्ष) के उपलक्ष्य में एक शानदार पाककला क्रॉसओवर में, केकेआर के कुकिंग शो 'नाइट बाइट' में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक और एनरिच नॉर्किया के साथ भारतीय स्टार मनीष पांडे ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने मुकाबले से पहले एक विशेष फ्यूजन कुकिंग सेशन में हिस्सा लिया. इस एपिसोड में क्रिकेटरों ने 'पटूरी' बनाने की कोशिश की. यह एक पारंपरिक बंगाली व्यंजन है, जिसमें मछली या झींगे को केले के पत्तों में लपेटा जाता है और ग्रिल किया जाता है, लेकिन पेरी-पेरी मैरिनेड का उपयोग करके दक्षिण अफ्रीकी ट्विस्ट के साथ. जब उनसे रसोई के अनुभव के बारे में पूछा गया, तो क्विंटन डिकॉक ने अपने जवाब से सभी को चौंकाते हुए कहा, 'मैं घर पर रसोई में रहता हूं. मेरी पत्नी आराम करती है, मैं सारा खाना बनाता हूं.' दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर खाना पकाने की प्रक्रिया से काफी सहज लग रहे थे, जबकि उनके साथी नॉर्किया ने स्वीकार किया कि यह 'बहुत लंबे समय में रसोई में उनका पहला अनुभव'था.

Wishing you all a very Happy Pohela Boishakh in advance! 🌸💜

We're starting off the New Year early with love, laughter, and a whole lot of Knight energy! 🥳✨



In this special episode of Prestige presents Knightbite, join Anrich Nortje, Manish Pandey, and QDK as they take on… pic.twitter.com/i3xNqxEdWK