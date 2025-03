IPL 2025: सभी 10 टीमों के कप्तानों की पूरी लिस्ट, इस टीम ने लिया चौंकाने वाला फैसला

IPL 2025: Here are the captains of all 10 teams: आईपीएल 2025 की शुरूआत 22 मार्च को मौजूदा चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच ईडन गार्डंस पर मैच से होगा जबकि फाइनल भी 25 मई को इसी मैदान पर खेला जायेगा. इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी टीम आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रहेगी. टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही है. इस बार 10 में से कई टीमों ने अपने कप्तान बदले हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत के जाने के बाद अक्षर पटेल को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है, वहीं, पंत अब लखनऊ सुपर जायंट्स का नेतृत्व करेंगे. मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स में शामिल हुए श्रेयस अय्यर की जगह अजिंक्य रहाणे को अपना नया कप्तान बनाया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार संभालेंगे. ऐसे में नए कप्तानों के साथ टीमें किस तरह का परफॉर्मेंस करेगी, यह देखने वाली बात होगी. ऐसे में जानते हैं आईपीएल 2025 में सभी टीमों के कप्तानों के बारे में.

1)ऋतुराज गायकवाड़ (चेन्नई सुपर किंग्स)

ऋतुराज गायकवाड़ का जन्म 31 जनवरी, 1997 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था. गायकवाड़ अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और टी20 और लिस्ट ए प्रारूपों में महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं. गायकवाड़ आईपीएल 2021 सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ़ द सीज़न का पुरस्कार भी जीता. उन्होंने 2022 एशियाई खेलों में भारत को गोल्ड मेडल भी दिलाय था.

2) अक्षर पटेल (दिल्ली कैपिटल्स)

अक्षर पटेल का जन्म 20 जनवरी, 1994 को आनंद, गुजरात में हुआ था. पटेल बाएं हाथ के ऑलराउंडर हैं जो अपनी धीमी ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और बैटिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं. अक्षर भारत की उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2024 टी20 विश्व कप और 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. उन्होंने 2015 में अपना T20I डेब्यू किया था

3) शुभमन गिल (गुजरात टाइटन्स)

शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर, 1999 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ था. गिल एक बहुमुखी बल्लेबाज हैं जिन्होंने सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. गिल ने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक बनाया, यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने. उनके नाम T20I में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

4) अजिंक्य रहाणे (कोलकाता नाइट राइडर्स)

रहाणे दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो अपने तकनीकी कौशल के लिए जाने जाते हैं. रहाणे ने 2023-24 सत्र में मुंबई को अपना 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाया. वह 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. रहाणे हाल के समय में तेजी से रन बनाकर दुनिया को चौंका रहे हैं. इस सीजन में केकेआर को रहाणे से काफी उम्मीदें हैं.

5) ऋषभ पंत (लखनऊ सुपर जायंट्स)

पंत का जन्म 4 अक्टूबर, 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ है. पंत विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर काफी सफल रहे हैं. ऋ।भ पंत आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं. पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वह 2024 टी20 विश्व कप और 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे हैं.

6) हार्दिक पंड्या (मुंबई इंडियंस)

हार्दिक पंड्या दाएं हाथ के ऑलराउंडर हैं जो अपनी तेज़-मध्यम गेंदबाजी और मध्य-क्रम की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. पंड्या ने गुजरात टाइटन्स को 2022 में पहला आईपीएल खिताब दिलाया. वह 2024 टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के उप-कप्तान थे.

7) श्रेयस अय्यर (पंजाब किंग्स)

श्रेयस अय्यर 6 दिसंबर, 1994 को मुंबई, महाराष्ट्र में जन्मे. वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो आईपीएल में अपनी नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं. अय्यर ने आईपीएल 2024 सीज़न में कोलकाता नाइट राइडर्स को खिताब दिलाया था और वह अपने लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. अय्यर इस बार पंजाब किंग्स की ओर से खेलते दिखेंगे. अय्यर को पंजाब किंग्स ने आईपीएल ऑक्शन में 26.75 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था.

8) संजू सैमसन (राजस्थान रॉयल्स)

संजू सैमस का जन्म 11 नवंबर, 1994 को केरल के पुल्लुविला में हुआ. सैमसन एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं .सैमसन आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और पिछले सीज़न में राजस्थान रॉयल्स का नेतृत्व कर चुके हैं. इस बार सैमसन से काफी उम्मीदे हैं.

9) रजत पाटीदार (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

रजत पाटीदार को आरसीबी की कप्तानी करनी है. पाटीदार 1 जून, 1993 को इंदौर, मध्य प्रदेश में जन्मे थे. वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्हें घरेलू क्रिकेट में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए जाना जाता है. पाटीदार आईपीएल में अपने प्रदर्शन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे.

पाटीदार को कोच बनाकर आरसीबी ने फैन्स को चौंकाया

आरसीबी ने पाटीदार को कप्तान बनाकर फैन्स को चौंका दिया है. किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि पाटीदार को कप्तान बनाया जाएगा. लेकिन अब पाटीदार टीम के कप्तान हैं, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अपने पूर्व कप्तान कोहली के साथ मिलकर पाटीदार इस सीजन आईपीएल में क्या गुल खिलाते हैं.

10) पैट कमिंस (सनराइजर्स हैदराबाद)

8 मई, 1993 को वेस्टमीड, ऑस्ट्रेलिया में जन्मे पैट कमिंस एक ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने अपनी टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब और वनडे विश्व कप 2023 का गौरव दिलाया है।. वह अपनी असाधारण तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. इस बार पैट कमिंस से काफी उम्मीदें हैं.