IPL 2025 Auction: इरफान पठान की भविष्यवाणी, IPL ऑक्शन में टूटेगा मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड, इस खिलाड़ी पर लगेगी सबसे बड़ी बोली

Who will be the most expensive player of IPL 2025 Auction: आईपीएल 2023 के ऑक्शन मिचेल स्टार्क को (Mitchell Starc)केकेआर (KKR) ने 24.75 cr में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था जो आईपीएल के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली थी. स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. अब इस बार मेगा ऑक्शन होना है. यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस बार वो खिलाड़ी कौन होगा, जिसपर सबसे ज्यादा पैसों की बोली लगेगी. इसको लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने रिएक्ट किया है. इरफान ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन को लेकर भविष्यवाणी की है और उस खिलाड़ी का नाम बताया है जिसपर सबसे ज्यादा बोली लगेगी. इरफान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर भविष्यवाणी की है.

इरफान (Irfan Pathan on most expensive player of IPL) ने अपने पोस्ट में माना है कि इस बार के ऑक्शन में ऋषभ पंत पर पैसों की बारिश होगी और मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. इरफान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, "मिचेल स्टार्क का ऑक्शन रिकॉर्ड खतरे में है. ऋषभ पंत इसे तोड़ने के लिए तैयार हैं." इरफान का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Mitchell Starc's auction record is in danger. @RishabhPant17 is ready to break it! — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 18, 2024

24 और 25 नवंबर को है आईपीएल ऑक्शन

IPL 2025 को लेकर सभी 10 टीमें एक मजबूत रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है. रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद अब सबकी नजरें आईपीएल मेगा ऑक्शन पर है. टी20 क्रिकेट के तेजी से बदलते परिदृश्य में अब ऑलराउंडरों की मांग काफी बढ़ गई है.

ऋषभ पंत (बेस प्राइस, 2 करोड़ रुपये)

पंत टीम में जो एक्स-फैक्टर लाते हैं, वह उन्हें नीलामी में सबसे अधिक मांग वाले खिलाड़ियों में से एक बना देगा. पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) सहित कई फ्रेंचाइजी उनके जैसे विकेटकीपर-बल्लेबाज के लिए रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाने को तैयार हैं. पंजाब और आरसीबी जैसी कुछ फ्रेंचाइजी के लिए, वह एक मजबूत कप्तानी विकल्प भी हो सकते हैं. हालांकि, यह देखना होगा कि उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) नीलामी में उन्हें वापस खरीदने के लिए कोई प्रयास करती है या नहीं.