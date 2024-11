IPl 2024 mega auction: दूसरे राउंड में भी नहीं बिका "लॉर्ड", पूरा क्रिकेट जगत हैरान, फैंस ने जताई हैरानी

IPL 2025 mega auction: संयुक्त अरब अमीरात (U.A.E.) के जेद्दा शहर में दो दिन चली इंडियन प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शन में यूं तो कई ऐसे दिग्गज रहे, जिन्हें किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा. इसमें डेविड वॉर्नर और पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) जैसे नाम रहे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बाद कुछ साल पहले संकटमोटक और लॉर्ड के नाम से मशहूर हुए शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur) दूसरे राउंड में भी नहीं बिक सके. पहले राउंड में न बिक सके अजिंक्य रहाणे, देवदत्त पडिक्कल, मोईन अली सहित कई खिलाड़ी अगले दौर में बिकने में सफल रहे, तो वहीं शार्दूल ठाकुर पर किसी ने दांव नहीं लगाया. इस बात से करोड़ों फैंस बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हैं और सोशल मीडिया पर अलग-अलग कमेंट बताने के लिए काफी हैं कि फैंस के भीतर कितना ज्यादा गुस्सा है.

बाद में उमरान मलिक को तो सहारा मिल गया, लेकिन ठाकुर फिर से हाथ मलते रह गए



कभी शार्दुल को अगला बड़ा ऑलराउंडर बताया गया था

Once Touted as next big All rounder of Team India Shardul Thakur goes Unsold at the Auction pic.twitter.com/hMKb0GeA7N — ICT Fan (@Delphy06) November 25, 2024

यह सही है..! अब तो बात टीम इंडिया से भी आगे निकल गई है..!

Harbhajan Singh Said “Where is Shardul Thakur? We invested in him for two-three years but he is nowhere now.” (Star Sports)



