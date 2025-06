भारतीय पेसर खलील अहमद ने एसेक्स काउंटी से किया करार, ये भारतीय भी अलग-अलग टीमों के लिए खेल रहे

भारत के लिए 11 वनडे और 18 टी20 मैच खेल चुके लेफ्टी पेसर खलील अहमद बाकी बचे सीजन में काउंटी चैंपियनशिप और वनडे टूर्नामेंट में एसेक्स काउंटी टीम के लिए खेलेंगे. काउंटी ने लेफ्टी पेसर के साथ दो महीने का करार किया है. इस अवधि में 6 फर्स्ट क्लास मैच और एसेक्स के फाइनल में पहुंचने की सूरत में 8 वनडे मैच शामिल हैं. खलील यार्क में टीम के साथ जुड़ेंगे और शनिवार से यार्कशायर के खिलाफ शुरू हो रहे मैच के लिए चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. वर्तमान में एसेक्स काउंटी चैंपियनशिप की डिवीजन-1 में नंबर-8 की टीम है.

