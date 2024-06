Usa vs India: पहले भाग्य का साथ, फिर अर्शदीप का वार, पहले ही ओवर में बन गई बात

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup) में जब बात न्यूयार्क के नसाउ काउंटी इंटरेनशनल क्रिकेट स्टेडियम (Nassau County International Cricket Stadium, New York) की आती है, तो फैंस के दिमाग में टीमों के नाम बाद, पिच की तस्वीरें पहले घूमने लग जाती हैं. यही वजह है कि यहां फिर टॉस के मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं. और अमेरिका के खिलाफ (IND vs USA) के खिलाफ मुकाबले में रोहित टॉस के बॉस बने, तो अर्शदीप (Arshdeep Singh) ने उनके सिर पर मानो ताज रख दिया! अमेरिका के ओपनर शयान जहांगीर के नथूनों में पिच की मिट्टी की महक भी नहीं गई थी कि पहली ही गेंद पर अर्शदीप ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर चलता कर दिया. यूएस टीम इस झटके से संभली बी नहीं थी कि ओवर की आखिरी गेंद पर एंड्रियस गौस को चलता कर आधे से भी ज्यादा काम कर दिया.

WHAT.A.START! #ArshdeepSingh is on point from the get-go



USA are 0/1#USAvIND | LIVE NOW | #T20WorldCupOnStar pic.twitter.com/BXkc9Qgjmt