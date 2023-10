India vs New Zealand Live Score, World Cup 2023: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कांटे की टक्कर, कौन लेगा प्लेइंग XI में हार्दिक की जगह

IND vs NZ World Cup 2023 Live Updates: भारत औऱ न्यूजीलैंड का मुकाबला

India vs New Zealand Live Score, World Cup 2023: धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच सुपहिट मुकाबला खेला जाने वाले है. भारत और न्यूजीलैंड का परफॉर्मंस इस वर्ल्ड कप में शानदार रहा है. दोनों ही टीमें अबतक अजेय रही है. ऐसे में आज किसी एक टीम को हार नसीब होगी. वहीं. आजका मैच जीतने वाली टीम वर्ल्ड कप 2023 (World Cup 2023) प्वाइंट्स टेबल (Points Table World Cup) में पहले नंबर पर पहुंच जाएगी. न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा से हावी रही है. 2003 के बाद से भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड से जीत नहीं पाई है. ऐसे में आज भारतीय 20 साल से चले आ रहे मिथक को तोड़ना चाहेगी. दूसरी ओर भारतीय इलेवन में हार्दिक पंड्या नहीं होंगे. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय इलेवन में हार्दिक की जगह किसे मिलती है. धर्मशाला में खेले गए सात मैचों में, तेज गेंदबाजों ने 27.6 की औसत से 69 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनरों ने 31.02 की औसत से 34 विकेट लिए हैं.. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को तीन बार जीत हासिल हुई है तो वहीं, पीछा करने वाली टीम 4 बार मैच जीतने में सफल रही है. पहली पारी का औसत स्कोर 203 है. (SCORECARD)

भारतीय संभावित XI

रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन/सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद शमी/शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

