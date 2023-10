India vs New Zealand: धर्मशाला की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: IND vs BAN: क्या अंपायर ने वाइड न देकर Virat Kohli की मदद की, वसीम अकरम ने दिया करारा जवाब

भारत vs न्यूजीलैंड (IN ODI India vs New Zealand head-to-head records)

वनडे में दोनों टीमों के बीच कुल 116 मैच हुए हैं जिसमें 58 मैचों में भारत को जीत और 50 में न्यूजीलैंड को जीत मिली है. 1 मैच टाई रहा है और 1 मैच में परिणाम नहीं निकल सका है.

वर्ल्ड कप में भारत vs न्यूजीलैंड (INDIA VS NEW ZEALAND HEAD TO HEAD IN ODI WORLD CUP)

वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड की टीम का सामना अबतक 9 बार हुआ है जिसमें भारत को केवल 3 मैचों में जीत मिली है और साथ ही न्यूजीलैंड 5 मैच जीतने में सफल रहा है. एक मैच बिना परिणाम के रहा है. ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम इस खास रिकॉर्ड को साथ आज मैदान पर उतरने वाली है.

भारत vs न्यूजीलैंड - वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों का परिणाम

IND VSNZ - FULL LIST OF RESULTS IN ODI WORLD CUPS

1975: न्यूजीलैंड 4 विकेट से जीता (मेनचेस्टर)

1979: न्यूजीलैंड 8 विकेट से जीता (लीड्स)

1987: भारत 16 रन से जीता (बेंगलुरु)

1987: भारत 9 विकेट से जीता (नागपुर)

1992: न्यूजीलैंड 4 विकेट से जीता (डुनेडिन)

1999: न्यूजीलैंड 5 विकेट से जीता (नॉटिंघम)

2003: भारत 7 विकेट से जीता (सेंचुरियन)

2019- मैच बाधित, ट्रेंट ब्रिज

2019- न्यूजीलैंड 18 रन से जीता (मेनचेस्टर)

भारत संभावित XI (India Probable XI)

रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन/सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद शमी/शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड संभावित XI (New Zealand Probable XI)

डेवोन कॉनवे, विल यंग, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (कप्तान और विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन

पिच रिपोर्ट (India vs New Zealand pitch report Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala )

धर्मशाला की पिच तेज गेंदबाजों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और यहां स्पिनरों को भी मदद मिलती है. बादल छाए रहने की स्थिति में बल्लेबाजी करना यहां चुनौतीपूर्ण बन जाता है. हालांकि यहां पर बल्लेबाजी करना आसान रहता है. मौसम ठंडा रहने के कारण टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पंसद करेगी.

भारत Vs न्यूजीलैंड मौसम Update (India vs NewZealand weather Update)

धर्मशाला में रविवार को मौसम बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता का स्तर 62 प्रतिशत होने पर बारिश की संभावना 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. हवा की गति लगभग 10 किमी/घंटा रहने की उम्मीद है.