IND vs NZ 1st Test Weather: पहले टेस्ट मैच में बारिश बनेगी विलेन? मौसम को लेकर आई बड़ी अपडेट

India vs New Zealand first test Weather Updates: बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 की क्लीन स्वीप के बाद टीम इंडिया अपने अगले टारगेट पर ध्यान केंद्रित कर रही है. वहीं बेंगलुरू में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला पहला मुकाबला रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है. शहर के लिए मौसम का पूर्वानुमान काफी निराशाजनक है, 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले टेस्ट के सभी 5 दिनों में भारी बारिश की उम्मीद है. दरअसल, मंगलवार को टीम इंडिया का अभ्यास सत्र भी भारी बारिश के कारण रद्द करना पड़ा. मौसम अगले 5 दिनों के लिए भी घने बादल छाए रहने और लगातार बारिश की भविष्यवाणी कर रहे हैं.

ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज भारत अपने अंकों में और अधिक अंक जोड़ने और फाइनल क्वालीफिकेशन की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने के लिए उत्सुक है. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड श्रीलंका के खिलाफ निराशाजनक हार के बाद सीरीज में उतर रहा है.

बेंगलुरू मौसम पूर्वानुमान 16 से 20 अक्टूबर:

16 अक्टूबर: बारिश की 41% संभावना

17 अक्टूबर: बारिश की 40% संभावना

18 अक्टूबर: बारिश की 67% संभावना

19 अक्टूबर: बारिश की 25% संभावना

20 अक्टूबर: बारिश की 40% संभावना

More & more rain bands are moving into BENGALURU city



Moderate to intense showers are likely to continue till late noon#KarnatakaRains #BengaluruRains #BangaloreRains #Bangalore #Karnataka #BengaluruRain #BangaloreRain https://t.co/eK1Vx0rF9w pic.twitter.com/gnZDVeA0Zo