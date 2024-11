India vs New Zealand 3rd Test: "सरफराज खान का यह शॉट...", मांजरेकर ने टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर कह दी यह बड़ी बात

India vs New Zealand 3rd Test: जब कोई टीम जीत के लिए 147 रन का पीछा करते हुए पांच विकेट सिर्फ 29 रन ही गंवा दे, तो क्या ही कहा जाए. और पांचवां बल्लेबाज बहुत ही अटपटा शॉट खेलकर आउट हो जाए, तो फिर गुस्सा बुरी तरह से फूटना एक स्वाभाविक सी बात है. आम तौर पर मांजरकेर सहित मुंबई के पूर्व दिग्गजों पर यह आरोप लगता रहता है कि वह अपने राज्य से आने वाले खिलाड़ियों को लेकर पक्षपात नजरिया रखते हैं और यह बयानों में दिखता भी रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के चौथे दिन रविवार को सरफराज खान (Sarfarz Khan) के आउट होने के बाद मांजरेकर का धैर्य जवाब दे ही गया और उन्होंने इस बल्लेबाज के साथ-साथ टीम इंडिया को लेकर बड़ा कमेंट कर डाला.

That Sarfaraz Khan shot finishes off so far, one of the worst batting displays by India. This is worse than 36 & 46 all out. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) November 3, 2024

मांजरेकर ने सरफराज के फुलटॉस गेंद पर आउट होने के बाद X पर लिखा, " सरफराज खान का यह शॉट अभी तक का सबसे घटिया शॉट है. भारतीय टीम का अभी तक का सबसे खराब प्रदर्शन. यह प्रदर्शन 36 और 46 पर ऑलआउट होने से भी ज्यादा खराब है."

यह एक बहुत ही गंभीर बात है, जो अब फैंस की तरफ से आनी शुरू हो गई है

Time for seniors to retire.. they served well — ⩜ (@Aagneyax) November 3, 2024

सरफराज को लेकर फैंस के शब्द बहुत ही सख्त हैं, लेकिन सवाल यहां से उनके लिए बहुत ही बड़ा हो चला है

Imagine this genda Desi bradman Will play strac , hazelwood, Cummins shame on you Rohit you dropped Kl — Groot_18 (@18_groot) November 3, 2024

ज्यादातर फैंस के निशाने पर दिग्गज रोहित शर्मा और कोहली हैं और अब जो मांग उठ रही है, उसे गलत तो नहीं कहा जा सकता

It's done for Rohit and Kohli. The top orders fails and so the middle orders. We built spin bowlers all round the states but we forget how to play spin on this course. — Cric Maddy (@AruntsHosting) November 3, 2024

ऐसी भी बातें हो रही हैं सरफराज खान को लेकर.अब इसका जवाब उन्हें शीर्ष स्तर पर देना ही होगा

Domestic ka Don Bradman hai sir 🙏🏻 — Avinash Kumar Atish (@Avinashkmratish) November 3, 2024