"यह बहुत अनुचित है..", भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले भड़के पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन, ICC पर लगाया आरोप

Michael Vaughan react on T20 World Cup 2024: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG Semi Final) के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाने वाला है. सेमीफाइनल मैच से पहले माइकल वॉन ने रिएक्ट किया है. व़ॉन ने आईसीसी को आरोप लगाया है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप खेला गया है उसमें हर तरफ से भारत को फायदा पहुंचा गया है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया जिसने बवाल मचा दिया है. वॉन ने अपने पोस्ट में लिखा, "निश्चित रूप से यह सेमीफाइनल गुयाना में होना चाहिए था... लेकिन चूंकि पूरा आयोजन भारत के लिए है, इसलिए यह दूसरों के लिए अनुचित है."

Surely this Semi should have been the Guyana one .. but because the whole event is geared towards India it's so unfair on others .. #T20IWorldCup