T20 World Cup 2024 India vs England, Semi Final: आज गयाना की पिच क्या असर दिखाएगी, संभावित XI, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

T20 World Cup 2024 India vs England, Semi Final: गयाना में भारत और इंग्लैंड के बीच टी-20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. दोनों टीम काफी मजबूत है और खिताब जीतने की दावेदार है. ऐसे में यह मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. भारत के जसप्रीत बुमराह इस वर्ल्ड कप में कहर बरपा रहे हैं. ऐसे में उनके खिलाफ इंग्लैंड की रणनीति क्या होगी. यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है. इंग्लैंड के बल्लेबाज और भारतीय गेंदबाजों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस शानदार रहा है. इंग्लैंड शुरूआत में बिखरने के बाद लय में लौट चुकी है. ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. सुपर 8 में भी इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका ने हराया था लेकिन इसके बाद भी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है. टीम न अपने नेट रन को काफी बेहतर किया है. उनके बल्लेबाज तेजी से रन बनाकर टीम को जीत दिला रहे हैं. इंग्लैंड की टीम सही समय पर अहम मैचों को जीतने में सफल रही . भारत के लिए यह मैच 2022 टी-20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने वाला होगा. इस मैच को जीतकर टीम फाइनल खेलेगी.

India vs England in T20 World Cup Stats, record (IND vs ENG Head to Head in T20I) (Ind vs ENG Head to Head)

इंग्लैंड और भारत के बीच टी-20 में कुल 23 मैच खेले हैं जिसमें 12 में भारत को जीत तो वहीं 11 में इंग्लैंड की टीम को जीत मिली है. आखिरी 6 टी20 इंटरनेशनल की बात करों तो 4 मैच भारत तो वहीं दो मैच इंग्लैंड की टीम जीतने में सफल रही है.

India Probable XI (भारत संभावित XI)

रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव



England Probable XI ( इंग्लैंड संभावित XI)

फिल साल्ट, जोस बटलर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टोन, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, रीस टॉपले, आदिल राशिद

पिच रिपोर्ट India vs England, Semi Final Pitch report ( Providence Stadium, Guyana pitch report

गयाना में यह मैच खेला जाने वाला है. गयाना में कुछ समय से बारिश हो रही है जिससे पिच में नमी होने की संभावना है. हालांकि यहां कि पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. तेज गेंदबाजों के अलावा यहां कि पिच पर स्पिनर्स भी अपना कमाल दिखा सकते हैं. प्रोविडेंस की पिच को धीमी पिच माना जाता है. यहां पर पहली पारी में औसत स्कोर 127 रन है तो वहीं, दूसरी पारी का औसत स्कोर 95 रन है. इस मैदान पर कुल 34 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं जिसमें 16 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है तो वहीं, 14 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत हासिल करने में सफल रही है.

गयाना में आज कैसा रहेगा मौसम T20 World Cup 2024 IND vs ENG Weather Report,: मौसम Update Providence Stadium, Guyana Weather Report:

गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा. गयाना में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है. आज भी बारिश का ही अनुमान लगाया गया है. मौसम विभाग के अनुसार बारिश की 70% और तूफान की 28% संभावना जताई गई है. हालांकि इस मैच के लिए रिजर्व डे नहीं है लेकिन आईसीसी ने 250 मिनट यानी 4 घंटे का अतिरिक्त समय रखा है.

बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ तो क्या होगा (T20 World Cup 2024: What will happen if Rain Washes Out India vs England Semifinal in Guyana)

सेमीफाइनल दो के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं है. लेकिन 250 मिनट यानी 4 घंटे का अतिरिक्त समय रखा गया है. अगर बारिश की वजह से अतिरिक्त समय में भी मैच पूरा नहीं हो सका तो सुपर 8 में ग्रुप में रहने वाली टीम फाइनल में पहुेगी. ऐसे में भारत फाइनल में पहुंच जाएगा.

मैच प्रेडिक्शन (T20 World Cup 2024 India vs England, Semi Final Match Prediction)

दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस शानदार है. दोनों टीम खिताब की दावेदार है. ऐसे में यह मैच 50-50 वाला है. लेकिन जिस अंदाज में भारतीय गेंदबाज कमाल कर रहे हैं उससे इस मैच में भारत जीत का दावेदार माना जात सकता है. 60 फीसदी भारत तो 40 फीसदी इंग्लैंड की टीम जीत का दावेदार है.