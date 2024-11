India Playing 11 vs AUS 1st Test: भारतीय प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान, चौंकाते हुए ये दो बड़े दिग्गज XI से बाहर

India Playing 11 in Perth Test: पहले टेस्ट मैच में भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. बता दें कि भारतीय इलेवन में नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा को डेब्यू कर रहे हैं. बता दें कि बुमराह ने टॉस जीतने के बाद कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, विकेट अच्छा लग रहा है, अपनी तैयारी को लेकर हम बहुत आश्वस्त हैं. हमने 2018 में यहां एक टेस्ट मैच खेला था, इसलिए हमें पता है कि क्या उम्मीद करनी है. विकेट तेज़ हो जाता है. नितीश डेब्यू कर रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर बतौर स्पिनर खेल रहे हैं".

पैट कमिंस ने टॉस हारने के बाद कहा कि, "हम खुश हैं. हम पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे. हम अच्छी स्थिति में हैं, काफी तरोताजा हैं. हम जिस भी प्रारूप में खेलते हैं (भारत-ऑस्ट्रेलिया) वह काफी संघर्षपूर्ण लगता है. नाथन मैकस्वीनी आज डेब्यू कर रहे हैं."

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): उस्मान ख्वाजा, नाथन मैकस्वीनी, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेज़लवुड

भारत (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, नितीश रेड्डी (डेब्यू), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा (डेब्यू), जसप्रीत बुमराह (कप्तान), मोहम्मद सिराज

भारतीय इलेवन में अश्विन और जडेजा को जगह नहीं मिली है. जिससे फैन्स हैरान रह गए हैं. उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को जगह दी है. बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी एक तेज गेंदबाज ऑल राउंडर हैं और हार्षित राणा एक तेज गेंदबाज हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि पर्थ की पिच पर नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा क्या असर दिखाएंगे.

UPDATE: Shubman Gill sustained a left thumb injury during Day 2 of match simulation at The WACA. He was not considered for selection for the first Test of the Border-Gavaskar Trophy.



The BCCI Medical Team is monitoring his progress on a daily basis.#TeamIndia | #AUSvIND