IND vs SL 1st T20: "पीछे कोई बड़ी पॉलीटिक्स चल रही...", इस खिलाड़ी को नहीं मिली XI में जगह, तो बुरी तरह भड़के फैंस

श्रीलंका के खिलाफ शनिवार को पल्लेकेले में शुरू हुई तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मैच शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसी बातें देखने को मिलीं कि इन्हें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं ही किया जा सकता था. मतलब जिंबाब्वे के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वॉशिंगटन सुंदर को मैच में न खिलाना करोड़ों फैंस के बीच चर्चा का विषय रहा, तो वहीं कुछ ऐसी ही सोच संजू सैसमन के प्रति भी दिखाई पड़ी. हालिया सालों में अगर किसी खिलाड़ी को इलेवन में जगह न मिलने पर सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा सहानुभूति मिली है, तो वह संजू सैसमन ही हैं और इस बार भी जब उनका नाम इलेवन में नहीं दिखा, तो फैंस भड़क गए. और उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर देखने को मिला. आप कमेंट देखिए.

सैमसन के चाहने वाले बहुत हूं. और उनकी अनदेखी पर हमेशा ही उन्हें जोरदार समर्थन मिलता है

चाहने वालों को कुछ भी समझ नहीं आता..वह हर तरीके से अपना पक्ष रखते हैं

Rishabh Pant in his entire World Cup : 0 Half Centuries Sanju Samson in last 2 games : 1 Half Century It's sad how favouritism and professional bootlicking with a pinch of sympathy can ruin someone's career pic.twitter.com/5kHBUgqG74

इन भाई साहब को लग रहा है कि पर्दे के पीछे सैमसन के साथ खेला हो रहा है

इसे बहुत हद तक सैमसन की बदनसीबी भी कहा जा सकता है

100+ runs and top scorer in India's last ODI match



50+ runs and top scorer in India's last T20 match



Only to be dropped for the very next match



There hasn't been any player in Indian Cricket history who has been treated like this way than Sanju Samson 🙏🏻



Pure injustice pic.twitter.com/noJeykebWb