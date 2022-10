IND vs SA, T20 World Cup 2022, LIVE Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहम मैच, टॉस शाम 4 बजे होगा

IND vs SA, T20 World Cup 2022, LIVE Score Updates: भारत-साउथ अफ्रीका का अहम मैच

IND vs SA, T20 World Cup 2022, LIVE Score Updates: भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले टी20 विश्वकप मैच में तेज और उछाल भरी पिच पर कैगिसो रबाडा और एनरिक नोर्किया जैसे तेज गेंदबाजों के सामने कड़ी परीक्षा देनी होगी. यह मैच संभवत: सुपर 12 के ग्रुप 2 से चोटी पर रहने वाली टीम और भारत के सेमीफाइनल का मैच स्थल तय करेगा. वाका कई दशकों तक पर्थ में पारंपरिक मैच स्थल रहा है लेकिन अब मैच नवनिर्मित ऑप्टस स्टेडियम में खेले जाते हैं। स्टेडियम भले ही बदल गया हो लेकिन पिच का व्यवहार नहीं बदला है. यहां की पिच में भी तेजी और उछाल है जिससे बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है. ऐसे में विश्व के दो खतरनाक तेज गेंदबाजों रबाडा और नोर्किया के सामने रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव की कड़ी परीक्षा होगी. रबाडा 145 किमी की रफ्तार से गेंद को स्विंग कराने में माहिर हैं जबकि नोर्किया 150 किमी की रफ्तार से गेंद कराते हैं. ऐसे में इन दोनों गेंदबाजों का सामना करने के लिए पावरप्ले के ओवरों में हाथ और आंख का तालमेल महत्वपूर्ण होगा. पिच से मिलने वाली अतिरिक्त उछाल के कारण बल्लेबाजों के पास शॉट खेलने के लिए समय कम होगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बल्लेबाज ऐसी परिस्थितियों में कैसा रवैया अपनाते हैं.