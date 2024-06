IND vs SA Final: सूर्यकुमार यादव के बाउंड्री लाइन इस शानदार कैच ने पलटा दिया पूरा मैच, भारत 17 साल बाद बना टी20 चैंपियन, VIDEO

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है. भारत ने साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था और उसके बाद से टीम इंडिया कोई खिताब नहीं जीत पाई थी. लेकिन अब रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने 17 साल का लंबा इंतजार खत्म करते हुए टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है. भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 16 रन डिफेंड करने थे और हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 8 रन दिए. इस दौरान उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर को अपना शिकार बनाया. हालांकि, यह विकेट सूर्यकुमार यादव के खाते में जाना चाहिए, ऐसा कहना गलता नहीं होगा क्योंकि उन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री लाइन पर एक शानदार कैच लपककर पूरा मैच पलट दिया.

सूर्यकुमार यादव ने पकड़ा शानदार कैच

मैच का आखिरी ओवर फेंकने हार्दिक पांड्या आए थे और स्ट्राइक पर डेविड मिलर थे. भारत और टी20 खिताब के बीच में सिर्फ डेविड मिलर थे. हार्दिक ने ऑफ़ स्टम्प के एक लो फुल टॉस फेंकी थी. मिलर ने इसे लॉन्ग ऑफ़ की तरफ खेल दिया. लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी, लेकिन सूर्यकुमार यादव ने सीमा रेखा के ठीक आगे शानदार कैच लपका.

Surya ko namaskar!!! Most important catch in Indian cricket history. What a way to catch that World Cup trophy! An unbelievable catch in the most intense situation possible for a sportsman in any sport. #INDvSA #T20IWorldCup #hardik #SuryakumarYadav pic.twitter.com/ufGPi1vOYm