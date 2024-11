IND vs NZ: "भारत के पास अब बल्लेबाजों का..." माइकल वॉन ने टीम इंडिया की हार के बाद दिया चौंकाने वाला बयान

न्यूजीलैंड ने रविवार को भारत के खिलाफ मुंबई में हुए सीरीज के अंतिम टेस्ट में 25 रनों की रोमांचक जीत दर्ज करने के साथ ही, टेस्ट सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप की. भारत की इस हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सीरीज में मेजबान टीम के स्पिन के खिलाफ़ संघर्ष की ओर इशारा किया है और कहा कि भारत के पास अब ऐसे बल्लेबाजों का समूह है जो कई टीमों की तरह स्पिन के खिलाफ़ संघर्ष करते हैं.

भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल की स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए. मुंबई में जन्मे बाएं हाथ के स्पिनर वानखेड़े में हुए सीरीज के तीसरे टेस्ट के हीरो रहे, क्योंकि मैच का उनका 11वां विकेट न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज़ जीत के रूप में दर्ज किया गया. न्यूजीलैंड ने वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को 25 रनों से हराकर भारत को घरेलू मैदान पर तीन या उससे ज़्यादा टेस्ट की सीरीज़ में उसका पहला व्हाइटवॉश दिया.

To win in India is incredible but to deliver a clean sweep is remarkable … has to be the greatest ever Test series victory … India now have a group of Batters that struggle like most teams against Spin … #INDWvNZW — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 3, 2024

न्यूजीलैंड को इस शानदार जीत के लिए बधाई देते हुए वॉन ने एक्स पर लिखा,"भारत में जीतना अविश्वसनीय है, लेकिन क्लीन स्वीप करना भी उल्लेखनीय है. यह टेस्ट सीरीज की अब तक की सबसे बड़ी जीत है." उन्होंने आगे कहा,"भारत के पास अब बल्लेबाजों का एक ऐसा समूह है जो स्पिन के खिलाफ़ ज़्यादातर टीमों की तरह संघर्ष करता है."

भारत को हार से बचने के लिए 147 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन भारत का शीर्ष क्रम एक बार फिर लड़खड़ा गया, और जल्द ही आधी टीम सिर्फ़ 29 रनों पर ही ढेर हो गई. ऋषभ पंत ने इस स्थिति से बेपरवाह होकर ताबड़तोड़ शॉट लगाए और सिर्फ़ 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने पहले जडेजा के साथ 42 रनों की साझेदारी की और फिर वाशिंगटन सुंदर के साथ 35 रन जोड़े. हालांकि, एजाज पटेल ने इस हमले को रोक दिया और उनकी गेंद पंत के अंदरूनी किनारे से टकराकर कीपर के हाथों में चली गई. इस शानदार गेंद से उन्होंने मैच में अपना दूसरा पांच विकेट पूरा किया.

क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने एक्स पर पोस्ट किया,"मुंबई में असाधारण दृश्य देखने को मिले, जब भारत को न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज शुरू होने से तीन सप्ताह से भी कम समय पहले." पंत के जाने के बाद रन कम हो गए और न्यूजीलैंड ने जल्द ही बाकी लाइनअप को ध्वस्त कर दिया और भारत को सीरीज में व्हाइटवॉश कर दिया, जो 1999-2000 में दक्षिण अफ्रीका की 2-0 की जीत के बाद पहली बार हुआ.

Extraordinary scenes in Mumbai with India being swept 0-3 by New Zealand, coming less than three weeks before the Border-Gavaskar Trophy series gets underway #INDvNZ #AUSvINDhttps://t.co/ebjJcNCDq7 — cricket.com.au (@cricketcomau) November 3, 2024

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने कहा,"न्यूजीलैंड की इस उपलब्धि के लिए जितनी प्रशंसा की जाए, कम है. न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास का शायद सबसे बड़ा पल. उन्होंने भारत को हर विभाग में मात दी और जीत दर्ज की, और वे सभी प्रशंसा और सम्मान के हकदार हैं. शानदार खेला." हालांकि, जाफर ने पंत के विवादास्पद आउट होने की आलोचना की और कहा,"मुझे नहीं लगता कि यह इतना निर्णायक था कि फील्ड अम्पायर के नॉट आउट के फैसले को पलट दिया जाए."

No praise high enough for this achievement from NZ. Possibly the greatest moment in NZ Cricket history. They outplayed India in every department in the toughest place to come and win, and deserve all the accolades and respect. Well played @BLACKCAPS 👏🏻👏🏻 #INDvNZ pic.twitter.com/P26qa1oE89 — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) November 3, 2024

पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने भी न्यूजीलैंड को ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत के लिए बधाई देते हुए कहा,"बेहद शानदार टेस्ट सीरीज जीत! बधाई न्यूजीलैंड."

न्यूजीलैंड की सीरीज जीत ने भारत की 2012 में इंग्लैंड से 2-1 से हारने के बाद से लगातार 18 सीरीज जीतने की लय को भी तोड़ दिया. विशेष रूप से, पहली बार भारत को घरेलू मैदान पर तीन या उससे अधिक टेस्ट मैचों की सीरीज में व्हाइटवॉश किया गया है. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बाद भारत को 3 या उससे अधिक टेस्ट मैचों की सीरीज में व्हाइटवॉश करने वाली चौथी टीम बन गई.

