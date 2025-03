Ind vs Nz Final: विराट ने मैच के दौरान जडेजा को लेकर कर दिया बड़ा इशारा, फैंस करने लगे चर्चा

चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) के फाइनल मुकाबले (Ind vs Nz Final) से पहले कप्तान रोहित (Rohit Sharma) के फाइनल मुकाबले के बाद संन्यास लेने की चर्चा बहुत जोर-शोर से थी. रोहित संन्यास कब लेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में ही है, लेकिन ऐसे संकेत जरूर साफ तौर पर मिल गए हैं रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच खेल लिया है. दरअसल जब जडेजा ने अपने दस ओवरों का कोटा खत्म किया, तो विराट कोहली ने बहुत खास स्टाइल में जडेजा को गले लगाया. आम तौर पर यह सामान्य होता नहीं है. दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया दौरे में आर. अश्विन ने संन्यास का ऐलान किया था, तो उससे पहले भी ड्रेसिंग रूम में कोहली के पूर्व ऑफ स्पिनर को गले लगाने की तस्वीर वायरल हुई थी. और विराट ने फाइनल मैच में ठीक इसी अंदाज में जडेजा को गले लगाया. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही तूफानी सी वायरल हो गई. और फैंस अपने- अपने नजिरए से इस तस्वीर को देखा और कमेंट किए.

यह तस्वीर आनी भर थी कि फैंस के ऐसे कमेंट आने शुरू हो गए

एक बड़े वर्ग ने तो मान लिया है कि जडेजा ने भारत के लिए आखिरी मैच खेल लिया है

Is this last game of Ravindra Jadeja ?



We are seeing Ravindr Jadeja last time in ODI jersey 🥲💔

After the last ball is over, Kohli came and hugged Jadeja



I think we are seen him last time in odi 💔💔



World Greatest ever fileder #INDvsNZ #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/tYTuXDnArM