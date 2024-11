Ind vs Nz 3rd Test: "या तो पूरी तरह से अच्छे खेल के...", फैंस रोहित और विराट पर बुरी तरह से बरसे

Ind vs Nz 3rd Test: वानखेड़े टेस्ट का परिणाम जो होगा, सो होगा, लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि यह भारतीय जमीं पर रोहित (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) के करियर की सबसे बदतर सीरीज है, तो एक बार को बिल्कुल भी गलत नहीं ही होगा. अगर न्यूजीलैंड ने मेजबानों का इतना बुरा हाल किया है, तो निश्चित रूप से इसका दोष सबसे ज्यादा इन दोनों को ही लेना होगा. सबसे ज्यादा उम्मीदें इन दोनों से ही थीं, लेकिन इन दोनों ने उम्मीदों की पूरी तरह हवा निकाल कर रख दी. और तीसरे टेस्ट में वानखेड़े में 147 रनों के पीछे दौरान जब दोनों दिग्गज एक बार फिर से सस्ते में पवेलियन लौट गए, तो करोड़ों भारतीय प्रशंसकों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और तमाम फैंस इन दोनों को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं, नसीहते दे रहे हैं.

आप देख रहे हैं, यह सोशल मीडिया पर अब एक नए तरीके का सर्वे फैंस करते हैं, आप देखें कि कैसी मांग रोहित को लेकर शुरू हो गई है

Another failure for Rohit sharma so disappointing . Like this tweet if you want rohit to retire from captaincy and I will give you 1000 Rupees .#RohitSharma #INDvNZ pic.twitter.com/X4b41TN5Aq — Ashish (@SirAshu2002) November 3, 2024

फैंस की मांग जो मांग है, सो है. लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इस सीरीज ने बीसीसीआई और सेलेक्टरों को इन दोनों को लेकर नया विचार जरूर दिया होगा

We want Virat Kohli and Rohit sharma & Virat Kohli to retire 🙏 this is garbage 🤯 like this tweet and I will give you 1000 Rupees..#INDvNZ #RohitSharma #ViratKohli pic.twitter.com/bf3v1Hi65C — RAM CHOUDHARY (@JATBeniwal01_) November 3, 2024

कम से कम व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में तो इस फैन का नजरिया एकदम सही ही लगता है. जैसा प्रदर्शन इन्होंने किया है, उस पर बात एकदम सही बैठती है

When you playing fake king, fake prince, fake hit-man, Old and finished players continuously over young talent than this would be a normal scorecard for Team India. Shame on you Indian team to play with their fans emotions.#INDvNZ #NZvsIND #ViratKohli #RohitSharma #TeamIndia pic.twitter.com/zaZwAK3vMK — World Sports (@worldsports__) November 3, 2024

जब प्रदर्शन ऐसा होगा, तो उसे देखते हुए यह कमेंट तो हल्का ही है

अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है. और यह सीरीज दोनों दिग्गजों के बारे में बहुत कुछ तय कर देगी