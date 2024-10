IND vs NZ 2nd Test: "अब महान विराट कोहली...', फैंस पूर्व कप्तान पर बुरी तरह बरसे

Fans lambasted on Kohli: एक आम आदमी की कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है, तो कुत्ता भी ऊंट पर चढ़कर काट लेता है! और कुछ ऐसा ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे में खेले दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पारी में तब देखने को मिला, जब विराट कोहली (Virat Kohli) एक ऐसी गेंद पर आउट हो गए, जिस पर शायद दस में से एक ही गेंद पर आउट हों. और लगता है कि वह एक गेंद यही थी, लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस को कोहली (Kohli got out cheaply) का आउट होना बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा. आम तो आम फैंस दिग्गज संजय मांजरकेर और पूर्व कोच रवि शास्त्री भी बोलने को मजबूर हो गए हैं. वजह साफ है कि पहले किसी ने विराट को शायद ही फुलटॉस गेंद पर आउट होते हुए देखा. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैंस का बहुत ही ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है. ऐसे-ऐसे कमेंट देखने को मिल रहे हैं, जो आम तौर पर नहीं ही ही मिलते.

THE Great Virat Kohli can't even play a full toss pic.twitter.com/XNomySBHqt — ADITYA (@140OldTrafford) October 25, 2024

जब दिल बहुत ही दुखी होता है, तो ऐसे ही भाव निकलते हैं.

कोहली की इस महिला फैन की बात सुनिए कि क्या कह रही है

This pic shows no one is afraid of Virat Kohli scoring runs

Everyone knows he is a net negative batter everybody sets an aggressive field against him

Imagine playing a potential full toss delivery and still gets bowled

Go back Chokli#ViratKohli𓃵 #RohitSharma𓃵

#INDvsNZ pic.twitter.com/em7FGZm0iH — Monika (@Ranga236836) October 25, 2024

रचनात्म कलाकारों को भी बुरे वक्त में बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल जाता है

If Virat Kohli and Yuzi have a kid pic.twitter.com/NdewywoN6c — narsa. (@rathor7_) September 7, 2024

सोशल मीडिया पर सर्वे भी शुरू हो गया है