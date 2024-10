Rohit Sharma: "अबे क्या कर रहा है..बीप..बीप..", और रोहित खो बैठे बुरी तरह से आपा

Rohit lost his cool: रोहित शर्मा को कैप्टन कूल माना जाता है. उनकी मिसाल भी दी जाती है, लेकिन जब किसी मैच में हालात ठीक वैसे हों, जैसे भारत के न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे दिन हुए. और ऊपर से कोई खिलाड़ी गलती कर दे, तो जाहिर है कि कोई भी कप्तान अपना आपा खो सकता है. कुछ ऐसे ही भारत के पहली पारी में 46 रन पर सिमटने के बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग की शुरुआत में ही मिडऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने कुछ ऐसी गलती कर दी कि रोहित बुरी तरह से आपा खो बैठे. और भारतीय कप्तान ने जो अपने ही अंदाज में चिर-परिचित अंदाज में खिलाड़ी विशेष की खिंचाई कर डाली. रोहित का यह अंदाज स्टंप माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गया, तो फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया. चलिए देखिए फैंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे घटना पर मजे ले रहे हैं.

फैंस खूब कोशिश कर रहे हैं कि रोहित ने किसको फटकार लगाई है, लेकिन किसी की भी समझ में नहीं आया किसे कप्तान के गुस्से का कोपभाजन बनना पड़ा है

Isn't Jaddu like next to him? No idea who he is scolding — Adhya (@psych_enigma) October 17, 2024

इस फैन की बात तार्किक रूप से एकदम सही है कि जड्डू तो एकदम बराबर से निकले हैं. साफ है निशाना जड्डू पर नहीं है

He is not abusing to Jadeja, wo toh usse pas se hoke gya h video m — Juicepreet Bumrah (@Chetanpsych) October 17, 2024

इस प्रशंसक को तो रोहित में ही गलती दिखाई पड़ रही है.

Pehle overcast me batting le lo

Fir bowlers ko balme karo

Fat brain — Sports_comedy (@sports_komedy) October 17, 2024

कोहली के चाहने वालों को तो बस वजह मिलनी चाहिए. प्रदर्शन से भी तुलना, यहां भी तुलना

Never saw Kohli abusing his own players. Yet, ppl have a problem with his aggression and nobody speaks up abt Rohit — King (@iamKing1837) October 17, 2024

इस घटना पर मजे लेने वाले भी लोग हैं. इन भाई साहब की तरह. इन्हें बहुत मजा आ रहा है